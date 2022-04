Fernanda Cejas: Emprendedora incansable

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios como emprendedora y qué obstáculos tuviste que sobrellevar?

Es posible tener éxito cuando el enfoque está direccionado solamente en hacer realidad tus sueños, dejando de lado lo negativo.

Cuando empecé tenía apenas 23 años con un hijo pequeño y sin tener un empleo en blanco. Analizando que mi situación no era favorable, decidí que quería una mejor vida para mí y mi hijo, para que no pasara las necesidades que pasé.

Nací en una familia humilde de clase media baja, en un barrio precario que es considerado zona roja.

Siempre soñé y lo hice en grande, soy una gran soñadora y una emprendedora incansable. Jamás me dejé derrumbar por las dificultades que atravesamos, sabía que iba a encontrar la manera de salir adelante y ser exitosa.

Cuando conocí la Micropigmentacion allá por el 2018 me enamoré completamente y decidí que quería que más personas conocieran este hermoso arte que transforma vidas y eleva la autoestima a través de procedimientos naturales resaltando la belleza natural.

¿Qué servicios brindas al público?

En mi estudio realizo Micropigmentacion en cejas labios párpados y dicto clases personalizadas a más de 50 alumnas por mes, que asisten de todo el país para capacitarse. Recibo a muchas personas que viajan desde distintos puntos del país para realizarse un servicio conmigo, hasta de países vecinos, lo que me llena de orgullo.

Además, tengo un programa oculto de becas donde yo misma selecciono a las personas que considero no pueden acceder a mis formaciones e incluso también realizo procedimientos sin cargo a personas en tratamiento oncológico.

Algo que me hace muy feliz es cuando alguien ingresa al estudio y me cuenta que no puede pagar el servicio y que sería un sueño que yo pudiera atenderla, muchas veces se los regalo eso me hubiera gustado que me pasara alguna vez.

Logré cosas que jamás imaginé como por ejemplo crear la primera Academia de Micropigmentación en Córdoba, inspirando a otras personas a superarse. Incluso vienen alumnas desde Estados Unidos o Ushuaia.

Es inexplicable la sensación de saber que transformas vidas y ayudas a muchas a superarse e independizarse.

¿Qué objetivos tienes de cara a los próximos años?

Uno de mis sueños o desafíos es poder llevar mis franquicias por todo el país y poder formar grandes profesionales.

Deseo que todas las personas que me rodean puedan ver en mí un espejo que los inspiren y se sientan capaces de lograr todo lo que se propongan.

Datos de contacto:

Instagram:@microbladingencordobacapital

@fercejas

Celular: 3525431845

Facebook: Fer Cejas PMU Academy

Mail: [email protected]