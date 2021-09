Filadelfia: aromas premium

Desde siempre, Marisel Picabea, tenía entre sus proyectos darle vida a Aroma Filadelfia, que no lograba concretar. “Trabajaba muchas horas, vivía muy cansada. Y un día llegó la pandemia y me hizo cuestionarme muchas cosas, como le habrá pasado a mucha gente”, reflexiona. “La cuarentena me agarró estando sola, no la pasé bien; me di cuenta de que quería disfrutar más a mi familia.

En una larga charla con mis hijos, Emanuel y Noelia -quien hoy se encarga de las fotos, las redes y la estética de la marca- ellos me empujaron a animarme a hacer lo que quería hace mucho tiempo. Y conté con su apoyo hasta que floreció el proyecto”, cuenta Marisel que se considera “una persona simple, sensible y con muchos valores. También soy muy espiritual, creo que todo en la vida pasa por algo. Y aunque me costó animarme, hoy creo que este proyecto surgió en el momento exacto y tengo fe de que tiene un largo camino por delante”.

¿Por qué un proyecto relacionado con las fragancias y los aromas?

Siempre me gustaron los aromas, tener mi casa muy perfumada. Tengo una relación especial con los olores, con las sensaciones que causan y los recuerdos que habitan.

¿Cómo nació el nombre?

Junto con mis hijos y mi nuera nos pusimos a buscar nombres. Yo quería algo que me representara, por eso elegí llamarlo como se llamaba mi papá, Filadelfio. El siempre, de alguna manera, está presente.

¿También se formó como aromoterapeuta?

Soy muy detallista. Algo que creo que le pasé a mi hija. Por eso entre las dos le ponemos mucho empeño, pensamiento y detalle al universo de Filadelfia. Y a medida que me fui adentrando en él, fui tomando cursos de aromaterapia, de producción de velas de soja, jabones artesanales, y otras cosas que se van a ir sumando de a poquito. No nos gusta lanzar nada que no haya pasado por un proceso que nos asegure que la calidad es excelente.

¿Qué tipo de productos se pueden encontrar en Aromas Filadelfia?

Los más deliciosos aromas en diferentes formas: difusores, home spray, velas hechas 100% de cera de soja, jabones artesanales, entre otras cosas. Con un poco de suerte y mucha búsqueda, pudimos dar con materia prima de excelente calidad, que nos asegura que los aromas perduren, invadan un espacio y te den felicidad.

¿También ofrecen asesoramiento?

Tratamos de brindar una experiencia completa, desde el asesoramiento en los tipos de aromas, hasta la presentación, que buscamos que sea perfecta. Proponemos cajas de regalo que se pueden personalizar, y que armamos artesanalmente para transmitirle a la persona que lo va a recibir, todo el amor que hay detrás. Le ponemos mucho énfasis a la estética de los productos porque la decoración es nuestro hobby desde siempre.

¿Dónde se pueden adquirir los productos?

Tenemos venta online a través de Instagram o nuestra web y nuestro taller, en Ramos Mejía, es el punto de pick up. La idea es ir de a poco expandiéndonos y poder abrir un pronto un showroom en la ciudad, donde se pueda venir a elegir los aromas personalmente.

Datos para saber más: IG: @aromasfiladelfia - www.aromasfiladelfia.com.ar