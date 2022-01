Flor de Bodegas: Conociendo Mendoza

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de la empresa y con qué propósitos los llevaste a cabo?

Viajar es una pasión de muchos, comunicarlo es parte de una búsqueda incansable por trabajar haciendo algo que nos guste. Así nació Flor de Bodegas, una combinación de amor por los viajes y la misión de comunicar formas de viajar a Mendoza de una manera simple, para que los turistas que visiten la provincia encuentren, en un mismo lugar, información suficiente para que planearlo sea un éxito.

Habiendo viajado por más de 40 países, y siendo una amante del mundo del vino, se me ocurrió que dar los mejores tips para venir a Mendoza era un nicho que no estaba bien encarado por ninguna plataforma y ahí es cuando comencé a idear el proyecto.

Flor de bodegas nació en Pandemia, si, en pandemia, cuando el mundo estaba quieto pero la mente iba a diez mil. Resulta que las bodegas fueron las primeras que me abrieron las puertas cuando me recibí y aprendí mucho trabajando en ellas, luego lo combiné con la pasión por escribir y con las formas que a mí me gustaba viajar. Desde ese momento Flor de Bodegas no ha parado de crecer.

¿Cuáles son las consultas que más te hacen?

Las consultas son de toda índole. Desde cómo planear tu viaje a Mendoza hasta bodas, cómo vestir, clima, entre otras cuestiones. Así nacieron los looks bodegueros, los tinder bodegueros y muchas otras herramientas que hacen que pueda responder las preguntas de la comunidad. El asesoramiento que brindo es para diferentes economías, desde un programa low cost hasta las estadías premium.

¿Qué servicios ofrecen al público?

El servicio que brindamos con Flor de Bodegas es información gratuita en mi web y en mi Instagram. Al mismo tiempo hacemos asesorías pagas para que sea mucho más fácil organizar tu viaje y lo puedas disfrutar de una manera bien organizada. No sólo me centro en la comunicación de bodegas, sino también experiencias que elevan a Mendoza y la hacen aún más extraordinaria. Algunas de estas son cocina en vivo con cocinera de fuegos, alta montaña, bicis, trekking pero siempre teniendo a la industria del vino como protagonista.

¿Qué objetivos tiene Flor de Bodegas para los próximos años?

Todo el tiempo estamos planteando nuevos desafíos. De cara al futuro se vienen muchas novedades, entre otras, escribir para la revista, seguir comunicando Mendoza y por qué no, hacer de éste Flor de Bodegas un blog bodeguero mundial sumando experiencias y bodegas de todas partes del mundo…

El mundo del vino no tiene límites, recorrer, poder conocer y comunicar emprendedores, familias bodegueras, historias detrás de cada botella de vino y muchos sueños es un viaje hermoso para explorar y mi misión es que todas las personas que vengan a Mendoza, se lleven una experiencia única siendo protagonistas. ¿Te animás a descubrir Mendoza? Charlemos!

