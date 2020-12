Fundación Naturopática Argentina

Llegamos a fin de este año tan particular, y como vimos estuvieron muy activos. Qué planes tienen para lo que viene en lo inmediato?

Exactamente, para nosotros fue un año muy movido, con las actividades regulares de las carreras a distancia y la adaptación de las carreras presenciales a la modalidad online de manera natural, orgánica. Pudimos completarlo de manera armónica, y aparte agregar contenido y actividades. No nos quedamos con las actividades establecidas, como saben, si no que armamos actividades extras para el público en general, y los alumnos pudieron beneficiarse de éstas también. Sentimos que fue positivo para todos, y aunque extrañamos la presencialidad generamos mucho con lo online a nivel local e internacional.

De hecho logramos concretar varios proyectos que teníamos en carpeta, y continuamos preparando la nueva sede para recibir ni bien se pueda a los alumnos nuevamente, no frenamos ni dudamos un minuto. Continuamos haciendo todo como si pudiésemos abrir en el momento en que nos permitan. Así nos movemos comúnmente en la Fundación, no según la coyuntura. Si tuviésemos que aguardar a que las condiciones sean las adecuadas para llevar adelante nuestros proyectos no hubiésemos avanzado constantemente desde los últimos cinco años que tuvimos un recambio de autoridades con gente más joven, que tomamos la posta de los fundadores que hicieron un gran trabajo hasta ese momento.

Ahora nos toca a las nuevas generaciones, con otras herramientas y la experiencia recogida de las autoridades anteriores, que estamos ávidos de seguir posibilitando la difusión del conocimiento para que se masifique y redunde en el beneficio de todos, que es el objetivo de la Fundación.

¿A quiénes están dirigidas sus propuestas?

Tenemos para varios públicos. Una es para los que quieren desarrollarse profesionalmente. Para eso potenciamos aún más la educación internacional de habla hispánica con las carreras, los seminarios y cursos cortos. La idea es que las personas con distintos intereses puedan acceder a una educación de calidad, tanto a las que quieran profundizar para dedicarse a la atención o la difusión, la docencia.

Otro público son las personas que quieran ciertos conocimientos específicos para aplicarlos a sus vidas y sus familias. Salimos con todo para hacerles llegar a todos los países hispano parlantes las Diplomaturas de Medicina China, Naturopatía y Herboristería, además de los Seminarios breves.

¿Tienen nuevos proyectos?

Si, uno muy interesante, entre varios. En estos días lanzaremos el canal de la Fundación dándole un lugar de privilegio también al área de Nutrición Saludable, por la creciente demanda en la actualidad por obtener información de calidad para llevar una Nutrición Sana y Natural para sí y sus familias. Armamos un Estudio de Grabación en el áula de Nutrición que tiene todo para la preparación de Alimentos Saludables, y así poder transmitir también ese conocimiento tan práctico. Tendremos, aparte de los docentes de la Fundación, nutricionistas y Chefs de distintas áreas de la Alimentación Saludable, como las de la Medicina China, Ayurveda, Vegetariana, Vegana, Macrobiótica, para que puedan acercar su experiencia y consejos para todos.

¿En dónde ven la Fundación Naturopática Argentina en los próximos años?

En los próximos años queremos poner a disposición todos nuestros Seminarios y Diplomaturas en Inglés para el resto del mundo. Si bien ya hemos dado Seminarios en Inglés en Malasia, Estados Unidos y Gran Bretaña, estamos trabajando activamente para acercar todas nuestras ofertas educativas en Inglés para difundir conocimiento de calidad y expandirnos aún más.

