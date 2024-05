Gabriela Palópoli: "Nadie que no ha hecho nada para salir de donde estaba, pudo alcanzar lo que quería"

CREDITO CARAS

Gabriela Palópoli es la representación humana de un torbellino de colores. No sé si eso existe, pero es que no se me ocurre otra forma de graficarla. Y eso que la vida le mostró algunos grises, más oscuros que claritos, pero ella sigue brillando y desparramando colores a su paso.

Gaby es de esas personas con las que podrías sentarte horas con un termo de por medio, y seguro te deja resonando unas cuantas cosas en la cabeza; ella le dice “regalos” a esas preguntas que abre y que te interpelan, que te dicen que es hora de repensarte o replantearte si lo que estás haciendo te está llevando a la vida que deseas para vos. O, al menos, a una mejor versión, una más disfrutable.

Y lo hace transmitiendo una gran emocionalidad; cuando digo que es un torbellino, me refiero a esa fuerza de motivación con la que pasa (y traspasa), pisa, y abraza.

Vecina de Avellaneda, Pcia. De Buenos Aires, amante de los viajes, la vida en familia y en conexión con la naturaleza, es coach de vida y creadora de un método para acompañar a personas en situaciones de crisis a crear un camino hacia su transformación.

Gaby, ¿cómo llegó el coaching a tu vida?

Siempre me interesó conocerme y saber sobre mí, así que vivo trabajando mi autoconocimiento desde muy pequeña.

Si me preguntas qué es lo que marcó mi vida y me llevó a grandes cambios, fueron dos condimentos claros: la pasión y la ilusión. Y, por suerte, nunca me dejé llevar por frases de otros. Así que me dediqué a soñar e ir tras mis sueños. Y recordar en el camino de disfrutar la vida.

Allá por el año 2007 me propusieron acompañar a adolescentes en su dominio espiritual, y hasta el 2018 lo hice con mucho amor y compromiso. Aunque, te cuento, se agregaron edades y un día me encontré acompañando a distintos grupos con adolescentes, jóvenes, y adultos. ¡Qué privilegio tuve!!

En el 2020, antes de la pandemia, me anoté en la carrera de coaching ontológico profesional. Y pude certificar en el 2022.

Ahí comenzó otra etapa de mi vida.

Hice postítulos en organizaciones y neurociencias. Diplomáticas en gestión emocional y oratoria. Cursos de emociones básicas. Como verás, soy una aprendiente constante de la vida. Siento que mis mayores valores están en la familia, los viajes y amar la vida.

¿Qué representó para vos, en lo personal, el coaching?

En el coaching hablamos de tres dominios del ser: el lenguaje, el emocional y el corporal. Pero como yo lo trabajé en lo espiritual, HOY puedo decir que siento equilibrio en mi vida.

¿A qué te dedicas hoy?

Doy sesiones de coaching online como life coach (coach de vida). Y hago talleres, cursos y seminarios, como facilitadora de los mismos. Además, estoy escribiendo un libro teórico práctico sobre el autoconocimiento.

¿Qué te motivó a escribir ese libro?

Era un pendiente mío. Hace unos años me propusieron escribir uno sobre el autoconocimiento en el ámbito espiritual. Y hoy lo puedo materializar de otra manera. Como te dije, con otras herramientas.

¿Qué le dirías a los lectores que, por algún motivo, pueden estar necesitando un proceso de coaching?

Me encantaría conocerTE si estás pasando por esas crisis existenciales, en donde mi método "Los Tres Auto: Estima, Conocimiento y motivación" puede ser el camino. Y te regalo una frase: No puedes ser quien hoy quieres ser, sino te animas a soltar a quien solías ser.

¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste tu método o en qué te basaste para crearlo?

Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Podes amar aquello que no conoces? No sé cuál puede ser tu respuesta, pero si me conozco, me amo desde lo que soy y puedo trabajar en aquello que dependa de mí para crecer y evolucionar. Uno de los grandes problemas de la humanidad, en mi opinión, es la falta de aceptación hacia lo diferente o distinto. Poder aceptarme y amarme fueron las bases de mi autoconocimiento. Este método es el que toda mi vida utilicé para encontrarme y valorarme. No desde el ego, que me quiere mantener viva, sino desde el ser que es el que me lleva a encontrar la felicidad en el día a día, en la pequeñez del vivir. Poder trabajar en los tres AUTO, es una invitación a explorar y conocer de VOS de una manera consciente y con mucha amorosidad. Y, para terminar, te regalo otra frase: Nadie que no ha hecho nada para salir de donde estaba, pudo alcanzar lo que quería. El tema quizás está en poder ponerle palabras a lo que querés y ahí entra este método.

Gaby, ¿Vas a estar dando un Taller sobre “Los tres AUTO”?

Sí, el 16 de mayo, de 19 a 22 hs., por plataforma zoom.

¿Cómo podemos contactarte para inscribirnos o tener una sesión con vos?

A través de mi Instagram @coach.gabriela.palopoli (ConectarconTuser) o por Whatsapp al +54 9 1168632746

¡Muchas gracias, Gabriela!