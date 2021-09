Geek Out! Argentina: los juegos de mesa modernos que revolucionan el mercado

Geek Out! Argentina es una comunidad dedicada a la difusión de los juegos de mesa modernos. Ezequiel Wittner comenzó con la idea en el año 2014, luego de notar que no había un espacio en nuestro país donde se pudieran jugar y comercializar los juegos de mesa que son tendencia a nivel global. Hoy conversamos con él, quien nos cuenta más acerca de la experiencia que les brindan a miles de personas.

“En nuestros comienzos organizábamos reuniones y eventos, pero notamos que la gente que descubría estos juegos tan disruptivos, respecto a los clásicos que conocían, se frustraban mucho por lo difícil que les era conseguirlos, ya que en aquel momento había que comprar todo afuera”, destaca Ezequiel.

Antes de la pandemia, Geek Out contaba con su local en Palermo donde recibían entre 20 y 60 personas todos los días, además, allí comercializaban muchos de los juegos que se jugaban en su espacio.

“Durante el confinamiento tuvimos que cerrar el local y nos mudamos a uno nuevo en Belgrano en el que, por ahora, sólo se venden juegos de mesa para que la gente pueda disfrutarlos en su hogar con familiares y amigos”, afirma el fundador.

Ezequiel, ¿en qué se destacan y cuales son los juegos de tendencia actualmente?

Hoy en día contamos con juegos de mesa modernos como Coup, Catán y Virus; Libros de Rol como Dungeons & Dragons y accesorios como folios para proteger las cartas.

Tenemos más de 500 juegos: para chicos, para adultos, para familias, para grupos de amigos. Juegos de previa, juegos cooperativos, con azar, sin azar, extremadamente temáticos, totalmente abstractos. También juegos cuyas partidas duran 10 minutos, juego que duran más de 4 horas. Hay realmente para todos los gustos.

¿Cuál considera que es su diferencial?

Nuestro diferencial no es sólo la mercadería que tenemos disponible, sino también la atención personalizada.

Nos pasa mucho que nuestra vidriera despierta la curiosidad de la gente que reconoce el producto (juegos de mesa) pero no los títulos. No es raro que entren a preguntar de qué se trata todo esto y pasemos un rato largo conversando con ellos sobre las diversas opciones.

Incluso, cuando tienen tiempo, les enseñamos a jugar los juegos para ayudarles a tomar una decisión sobre cuál llevar o que encuentren el tipo de juego acorde a sus gustos.

¿Qué satisfacciones obtienen de su trabajo?

Una de las mayores satisfacciones es la que nos provoca la fascinación de la gente que está descubriendo este mundo por primera vez, especialmente los adultos.

Mucha gente que dejó de jugar en su adolescencia, creyendo que ya estaba “grande”, se da cuenta de que, en realidad, estaba aburrida de jugar siempre los mismos juegos y que, encima, en muchos casos tienen problemas de diseño que hacen que las partidas sean “eternas”.

De los “80s” a hoy cambió todo: evolucionó la tecnología, la música, las películas... y los juegos de mesa no son la excepción. Así como hoy día muchas veces una peli de los 80s nos resulta lenta, lo mismo nos pasa con los juegos. Sólo que como la mayoría de la gente no conoce los juegos modernos, no se da cuenta.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Además de la tienda que vende al público, tenemos una editorial: El Dragón Azul (www.eldragonazul.com.ar) con la que ya hemos editado varios juegos de mesa de autores argentinos y extranjeros.

A futuro nos gustaría incrementar la cantidad de títulos editados por año y abrir sucursales de la tienda minorista en otras provincias ya que, si bien gracias a nuestra página web hacemos envíos a todo el país, la asistencia personalizada que brindamos en nuestro local (Blanco Encalada 2518, CABA) es difícil de replicar por medios digitales.

PH: Fotos PuntoAvi y Víctor de Santa María.

Datos de contacto: WhatsApp: 11-5810-0226 // Blanco Encalada 2518 – Belgrano (CABA) // IG, TW Y FB: /GeekOutAr // www.GeekOut.ar - Mail: [email protected] // Ezequiel Wittner – dueño 11-6590-9675