Gi Boutique Events

¿Qué te inspiró a comenzar tu carrera en la decoración de eventos?

Desde muy pequeña me atraía la decoración. A los diez años ambienté mi comunión. Cuando me convertí en mamá despertó mi interés por la decoración para cumpleaños.

Mi mamá me ayudó a comprar mis primeros mobiliarios, desde ese día me animé a dar ese primer paso, con muchos miedos pero con la certeza que había un nicho que en Córdoba aún no se había conquistado.

¿Cómo describirías a tu público y qué aspectos crees que buscan en la decoración de eventos?

Trabajamos para un público exigente. El cuál se involucra y sabe lo que quiere.

Detallistas y grandes anfitriones en la búsqueda de celebraciones innovadoras, impactantes.

Cada trabajo que realizamos es único. Nos gusta sorprender y las familias que nos eligen saben que cumpliremos con sus expectativas.

¿Qué tipos de eventos y fiestas suelen organizar, y cuál es su especialidad?

Nuestra especialidad son los infantiles, disfrutamos mucho realizarlos, es volver a la infancia, vivir la magia y jugar con cada elemento.

Cada temática que nos llega nos hace soñar, es cómo vivir en un cuento.

Adoramos los finales felices.

¿Qué servicios incluyen en sus paquetes y cuáles son las opciones adicionales disponibles?

Nuestro paquete son integrales, es decir que más allá de la ambientación nos encargamos de brindarles un servicio completo.

Desde el diseño de la invitación, pastelería, ambientación del sector de torta, decoración profesional de globos, mobiliarios para niños, juegos etc.

Opciones adicionales:

Mobiliarios para adultos

Catering

Entretenimiento

Técnica y todo lo que los papás necesiten y sueñen para su día.

¿Qué consejo le darías a alguien que está organizando una fiesta o evento por primera vez?

El primer consejo que les daría es que organicen con tiempo. La planificación es el gran primer paso.

Si les produce mucho estrés, buscar a personas idóneas que puedan resolver todo el proceso, así pueden disfrutar y llevarse la mejor experiencia.

Y si sos decoradora/ organizadora y estás comenzando, el consejo que les brindaría es rodearse de las personas correctas, formar un equipo de trabajo el cuál te permita poder resolver y delegar.

Tener ideas claras, un proyecto propio.

