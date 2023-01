Gracia Santamaria

CREDITO CARAS

Gracia, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro?

Hace 12 años comencé mi carrera de maquillaje y peinado para eventos sociales, (novias y quinceañeras), publicidad y moda.

Inicié tomando un curso de auto maquillaje, me fascinó tanto ese mundo, que decidí estudiar la carrera de maquilladora y luego de peinadora, para brindar un servicio completo, ya que arranqué con moda y muchas producciones exigían ambos servicios.

Hace algunos años me recibí de Asesora de Imagen, me sirve para ayudar a mis clientes a decidir sus looks.

Durante todo este tiempo fui actualizándome.

¿Cuáles son los servicios que brinda a sus clientes?

Tengo mi propio estudio de MakeUp, en Lanús Oeste, donde dicto cursos de auto maquillaje. Además, si es un grupo grande puede ser en sus domicilios.

A su vez, tengo a disposición dos stands para eventos: "Retoque de maquillaje y pelo para invitados" y “Stand de glitter". El primero con varios productos para ayudar a los invitados en el makeup, peinado, esmaltes y perfumes. Todo para que estén intactas toda la noche. Por su parte, el Stand de Glitter tiene dos propuestas, una más económica y otra más completa. Con Glitter en gel, maquillaje fluor, tattos, face mask y gemas individuales. Ambos con cartel de neón y aro de luz para que puedan sacarse fotos.

¡Los dos tienen mucho éxito, los invitados los disfrutan y sienten mucho glamour!

Soy amante de los animales, vivo con dos perras y una gata. Siempre que recibo a alguien de confianza a producirse al estudio, ellas nos acompañan.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?

Hace 5 años mis días son más felices desde que llegó a mi vida Betania, mi hija, que no pasa un día sin estar maquillada, me pide que le haga ondas, un delineado o que le pinte las uñas.

¡Estoy muy feliz trabajando de lo que me gusta! Desde que arranqué a estudiar, mis profesores me mandaban a trabajar, así que considero que es fundamental la práctica en esta profesión.

Este trabajo me dio la posibilidad de conocer a personas y lugares encantadores como Las Vegas, Los Ángeles y Hollywood. Además de palacios, hoteles y estancias.

Datos de contacto:

Celular: 1161909078

Instagram: @gracia_santamaria