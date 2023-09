“Guía para elegir tu Cepillo de Dientes ideal por la Dra. Karina Pugliese de Araoz Dental"

CREDITO CARAS

- ¿Por qué nos cepillamos los dientes?

El objetivo principal del cepillado dental es controlar la flora bacteriana, ya que después de algunas horas sin cepillarnos aumenta el número de bacterias que producen caries y enfermedades periodontales formando una colonia de bacterias llamada Placa Bacteriana.

Al cepillarnos eliminamos esta placa.

- ¿Cuántas veces tenemos que cepillarnos?

El objetivo es que no pase más de 8 horas sin cepillarnos, por eso recomendamos 3 veces al día, así evitamos que se forme la placa bacteriana.

- ¿Cuál es el cepillado más importante del día?

El más importante es a la noche, porque hay mayor riesgo de contraer caries ya que baja el flujo salival y hay reposo muscular (mecanismos que protegen nuestra salud bucal).

- ¿El diseño del cepillo importa?

Para empezar, es importante que las cerdas sean de un material que no se contamine con facilidad, como las cerdas naturales o las de siliconas, y que nos aseguren la remoción de la placa bacteriana sin dañar dientes y encías. Por eso el material más recomendado y el más común es el nylon. Pero con el fin de crear cepillos más ecológicos, algunas marcas lanzaron cepillos con cerdas biodegradables, que no eliminan la placa bacteriana de manera satisfactoria ya que todas sus cerdas no tienen el mismo tamaño ni grosor, sus puntas no son redondeadas y se deforman al humedecerse tardando en recuperar su elasticidad.

Las cerdas deben tener la misma longitud y sus hileras deben estar alineadas. Mientras más simple sea el diseño mejor. Deben tener un cabezal pequeño que permita un mayor alcance, además deben ser suaves y sus puntas redondeadas para no dañar las encías.

A veces pensamos que las cerdas duras garantizan un cepillado efectivo, pero no, debido a que no se doblan, por lo tanto, pierden alcance en zonas claves donde se acumula alimento.

- ¿Cuál es el tamaño de cepillo ideal para mí?

El largo del cabezal debe abarcar los 4 dientes incisivos inferiores (esos dientes chiquitos de abajo entre canino y canino). (En la galería de imágenes dejo una foto ilustrativa del cepillo ideal).

- ¿Como saber si las cerdas son demasiado duras para mí?

Te recomiendo cepillarte con tu mano menos hábil, si no te genera molestias en las encías es el cepillo indicado.

- ¿Cada cuánto se cambia el cepillo?

Se recomienda cambiarlo cada 3 meses, pero hay excepciones. Si las cerdas se encuentran dobladas es momento de cambiarlo, o después de un resfrío, afección en la garganta o una infección bucal.

- ¿Cuál es la técnica adecuada para un correcto cepillado?

La manera de cepillarnos es clave y existen varias.

Lo ideal es llevar el cepillo a la consulta odontológica y verificar si la técnica que realizamos es la adecuada antes de modificarla. Te dejo la técnica que yo recomiendo.

Técnica de Bass:

Si hay algo que caracteriza a esta técnica de cepillado es el ángulo de colocación del cepillo de dientes que tiene que hacerse para eliminar la suciedad. Este es el paso a paso para que la ejecutes correctamente:

- Coloca el cepillo en un ángulo de 45º (apuntando hacia la encía) y en posición horizontal con respecto a tus dientes, abarcando dos o tres piezas. De esta manera, las cerdas del cepillo llegarán al surco gingival, zona donde se suele acumular bastante placa dental.

- Realiza suaves movimientos de manera horizontal haciendo especial énfasis en el surco gingival. Una vez hayas realizado este movimiento por toda la cara externa de los dientes, repite el mismo procedimiento en la cara interna sin ejercer demasiada presión para no dañar los tejidos blandos.

- Podemos agregar movimientos de barrido de arriba hacia abajo (desde la encía hasta las piezas dentales).

- ¿Cómo desinfectar un cepillo?

Hay distintas maneras, las que más recomiendo son las siguientes:

Sumergiendo el cabezal en clorhexidina (plac out o Colgate Periogard) durante una hora, enjuagarlo con agua y dejarlo secar.

Utilizar tabletas efervescentes para prótesis dentales y aparatos de ortodoncia.

Sumergir el cepillo en agua hirviendo uno o dos minutos (es el menos recomendado ya que puede deformar las cerdas) y luego agregar enjuague bucal antibacterial por 30 segundos.

Cuidados extras para el cepillo de dientes:

Mantenerlo en un lugar seco.

No debe quedar contactando otro cepillo.

No usar cartuchos o tapitas.

Las cerdas no pueden quedar dobladas.

Lo ideal es dejarlo en un lugar donde el cepillo pueda quedar parado.

Si lo dejas en un recipiente o vaso, chequear que no acumule agua en el fondo para que el mango no se contamine o se dañe.

DATOS DE CONTACTO:

TikTok: @araozdental

Instagram: @araozdental

Web: www.araozdental.com

WhatsApp: 1164681500