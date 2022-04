Guillermina Negro, la “profe” fundadora del gimnasio para mayores de 50 años

CREDITO CARAS

Sus inicios en el rubro

A fines de los ´90 no le resultó fácil insertar su proyecto laboral en los geriátricos ya que la sociedad en general como los mayores en particular, manifestaban reticencias a la realización de actividad física. Incluso, para los mismos dueños de las instituciones, dicha propuesta no les resultaba tentadora; pero esta situación cambió radicalmente cuando en un geriátrico aceptaron su propuesta, la cual se expandió rápidamente a otros geriátricos de la zona que sin dudarlo la fueron convocando. “Los alumnos disfrutaban mucho de mis clases, y no solo eso, rápidamente se evidenciaron cambios en los aspectos físicos, psíquicos y sociales entre los adultos institucionalizados, lo que me motivo aun más a seguir por este camino, y extendí dicha propuesta a los gimnasios, en donde también había un gran vacío en lo que al trabajo con los mayores de 50 años se refiere”, sostiene Negro. Y agregó: “Al principio, fue muy gratificante, pero al poco tiempo empecé a notar que en los gimnasios miraban a mis alumnos como raros, situación que me incomodaba. Motivo por el cual decidí independizarme para poderles ofrecer una actividad exclusiva lejos de las miradas burlonas de los adolescentes.

¿Cuándo fundaste tu propio gimnasio y con qué finalidad?

En el 2006 fundé mi propio espacio denominado, “Gimnasio para mayores de 50 años”. Es a partir de los 50 cuando deben ejercitarse de otra manera; acá apuntamos a la salud más que a la estética, de ahí el origen del nombre.

No dejo de ver con asombro, como en muchas disciplinas, se dictan actividades destinadas a los mayores de 50, lo cual me pone muy contenta el ver que quienes durante años fueron relegados, hoy pasan a ser el centro de atención de las mismas. No me fue fácil imponer en la sociedad el concepto de que era mejor prevenir que curar, y la actividad física es un mecanismo óptimo de prevención de muchas patologías, que sin lugar a dudas, devienen con el paso de los años, y debemos combatirlas, antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué actividades son las más frecuentadas en la actualidad?

El baile latino y la gimnasia en los mayores 50 años son tendencia en la ciudad de La Plata, cada vez son mas las personas que se acercan para sumarse a las diferentes propuestas, pero no solo eso, lo continúan por años.

Para todos aquellos mayores de 50 años que aun no realizan ejercicio, los invito a que se sumen, los cambios son asombrosos y la edad no es un limitante para ponerse en movimiento.

“Menos pastillas y más zapatillas”, concluye Negro, quien actualmente se desempeña en un espacio más amplio, el Club Circunvalación, ubicado en la calle 7e/77y78 de La Plata.

Datos de contacto:

Guillermina Negro- Profesora en Educación Física UNLP.

Celular: 221 4188701

Facebook: Gimnasio para mayores de 50 años.

Instagram: gimnasioparamayoresde50.