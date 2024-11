Hekate Mística: Sanación y Bienestar a Través de los Cristales

CREDITO CARAS

• Carla, ¿qué te inspiró a fundar Hekate Mística y cómo nació la idea de crear una tienda holística?

Desde muy chica, he tenido una curiosidad innata por conocer distintos caminos espirituales. Aunque crecí en una familia católica, a los 14 años, por decisión propia, hice mi primer nivel de reiki. Eso me abrió una puerta para adentrarme en el mundo de la energía, lo que con el tiempo me llevó a prepararme en diversas disciplinas como tarot, radiestesia, registros akáshicos, terapias con flores de Bach, entre otras.

Corría el año 2000 y mi pasión por coleccionar cristales crecía, aunque sin saber que, dentro de cada uno de ellos, se esconde un mundo por descubrir, lleno de magia y propiedades sanadoras para el alma. Así, me adentré en la geología y en la gemoterapia, estudiando las propiedades físicas y energéticas de estas maravillosas formas cristalinas que tanto me fascinaban.

La experimentación fue larga, pero mi deseo de compartir con el mundo mi propia sanación espiritual, y lo que había aprendido trabajando con cristales, me impulsó a fundar Hekate. De esta forma, plasmé mi pasión por la gemoterapia, buscando una modificación energética tanto física como espiritual.

• ¿Cuáles son los productos y servicios más destacados que ofreces en Hekate Mística y cómo benefician a tus clientes?

En nuestros comienzos, la primera incorporación que tuvimos fueron las botellas con cristales. Al estar en contacto con el agua, estos cristales generan lo que en gemoterapia se llama el elixir de cristal. Hago un paréntesis para explicar que cada cristal de cuarzo, como el cuarzo cristal, cuarzo rosa, amatista, entre otros, tiene propiedades energéticas específicas que se transmiten al agua al entrar en contacto con ella, a través de un proceso físico conocido como piezoelectricidad.

Estas botellas no solo son originales y hermosas, sino que son herramientas holísticas con múltiples usos. Podemos beber el agua o dársela a nuestras mascotas, incorporando la energía de los cristales a nuestro cuerpo. También podemos regar nuestras plantas y ver cómo crecen de forma mucho más rápida, o utilizarla como rociadores áuricos, experimentando una calma y paz ambiental inmediatas.

En Hekate también brindamos un servicio de asesoramiento personalizado, mediante una charla profunda, donde guiamos a nuestros clientes en la elección de los cristales y en el trabajo de aspectos específicos de sus vidas.

• ¿Cómo integras la espiritualidad y el bienestar en la experiencia de compra en tu tienda?

En Hekate somos duales. Caminamos por una espiritualidad profunda sin dejar de lado la parte estética del producto. Al elegir un cristal, lo vemos como una herramienta para el autoconocimiento, similar a una pieza de joyería. Este enfoque nos diferencia y nos hace únicos en el mercado, ya que ofrecemos productos importados, de gran calidad geológica, con un alto valor espiritual y una estética excepcional.

• ¿Qué consejos o recomendaciones darías a quienes están comenzando su camino en la espiritualidad y buscan herramientas para su crecimiento personal?

Si estás comenzando tu camino espiritual, te puedo asegurar que una puerta abre mil otras. Si te interesa la gemoterapia como herramienta para tu crecimiento personal, estos consejos te serán útiles para aprovechar mejor su potencial:

Investiga sobre las propiedades de las gemas: Cada piedra tiene diferentes propiedades y energías. Por ejemplo, la amatista se asocia con la calma y la meditación, el cuarzo rosa con el amor propio y la sanación emocional, y la obsidiana con la protección. Investigar sobre las distintas gemas te ayudará a encontrar las que mejor se adapten a tus necesidades. Elige piedras que resuenen contigo: Confía en tu intuición al seleccionar cristales. A menudo, te sentirás atraído por la gema que necesitas en este momento de tu vida. No subestimes tu instinto, ya que la conexión personal es clave en la gemoterapia. Limpia y carga tus piedras: Es importante limpiar y cargar tus gemas para liberar cualquier energía acumulada y restaurar sus propiedades. Puedes limpiarlas con agua (si es seguro para la piedra), humo de salvia o palo santo, o dejándolas bajo la luz de la luna. Para cargarlas, colócalas bajo la luz del sol o la luna, o cerca de una drusa de cuarzo. Usa las gemas de forma intencionada: Al usar una piedra, hazlo con una intención clara. Por ejemplo, si estás meditando con una piedra de cuarzo claro, enfócate en la claridad mental y la amplificación de energía. Las gemas funcionan mejor cuando las utilizas conscientemente. Llévalas contigo: Para aprovechar las propiedades de las piedras durante el día, puedes llevarlas como collares, pulseras o simplemente en tu bolsillo. Esto permite que sus energías te acompañen a lo largo de tus actividades cotidianas. Medita con tus gemas: Coloca una piedra en tu mano, sobre tu corazón o en un chakra específico durante la meditación. Esto puede potenciar la práctica y ayudarte a concentrarte en la energía que deseas canalizar. Crea un espacio sagrado: Coloca gemas en tu hogar o espacio de trabajo para promover un ambiente positivo y lleno de energía. Por ejemplo, el citrino puede atraer la prosperidad y la creatividad, mientras que la amatista puede fomentar la tranquilidad. Escucha tu cuerpo y tus emociones: Observa cómo te sientes al interactuar con diferentes piedras. Algunas pueden tener un efecto inmediato, mientras que otras pueden requerir más tiempo para que notes su influencia. Aprende a combinar piedras: Puedes utilizar varias gemas juntas para potenciar ciertos efectos. Por ejemplo, usar cuarzo rosa junto con amatista puede amplificar la energía de sanación emocional. Sé constante y paciente: La gemoterapia es un proceso sutil y puede requerir tiempo para que veas cambios significativos. Sé constante en tu práctica y permanece abierta a los resultados.

• ¿Cuáles son tus planes futuros para Hekate Mística y qué novedades pueden esperar tus clientes en el futuro cercano?

Hekate acaba de expandirse recientemente y ha abierto su local comercial en el centro de la ciudad de Mendoza. Ahora nuestros clientes pueden visitarnos, charlar con el equipo y resolver todas sus dudas sobre gemoterapia, además de llevarse a casa la mejor herramienta de autoconocimiento para cada uno. También ofrecemos atención personalizada a través de WhatsApp y realizamos envíos a todo el país para llevar la magia cristalina de Hekate a cada rincón de Argentina.

En el futuro cercano, esperamos abrir una sucursal en Buenos Aires para seguir expandiendo nuestra misión de difundir los beneficios de la gemoterapia y brindar herramientas de bienestar y crecimiento personal a más personas.

