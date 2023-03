IMPLANTES DENTALES: MITOS Y VERDADES

CREDITO CARAS

Falta de hueso para los implantes dentales

Uno de los primeros mitos que nos encontramos, tiene que ver con la cantidad de hueso que tiene el paciente. Se cree que si el paciente no dispone de suficiente hueso, no es posible iniciar el tratamiento ya que estos no tendrán suficiente sujeción.

Actualmente disponemos de técnicas para preparar adecuadamente el hueso para la colocación del implante. Además, se pueden llegar a colocar injertos óseos o tener en cuenta la aplicación de implantes acorde a la necesidad del paciente.

Alergia o rechazo de los implantes dentales

Los implantes están hechos de titanio, un componente de excelente biocompatibilidad con los tejidos del organismo humano. Por eso, nuestro cuerpo los puede tolerar sin presentar reacciones alérgicas del sistema inmunitario.

Lo que sí puede llegar a ocurrir, es que exista una falta de oseointegración del implante. Dicha falta puede deberse a problemas técnicos durante la cirugía por parte del profesional (formación insuficiente o existir un entorno quirúrgico inadecuado) o a problemas dependientes del paciente (calidad de hueso y/o existencia de factores de riesgo; como determinadas enfermedades, tabaquismo o falta de higiene).

Los implantes dentales son solo para personas mayores

Los implantes dentales se pueden colocar cuando el hueso maxilar y mandibular han terminado su periodo de crecimiento óseo. Eso ocurre aproximadamente a los 18 años.

A partir de entonces, cualquier paciente puede iniciar el tratamiento, sobre todo si ya presentan ausencia de una o más piezas dentarias.

Es un tratamiento largo y doloroso

Durante la colocación de los implantes dentales se utiliza anestesia local y técnica de colocación poco invasiva, es un procedimiento de corta duración y ambulatorio.

Los implantes son para toda la vida

Es muy importante mantener un cuidado correcto de los implantes dentales para alargar su duración. Los cuidados incluyen una correcta higiene oral, combinada con visitas periódicas de control y mantenimiento periodontal e implantológico cada 6 meses.

Durante las visitas periódicas al especialista se controlarán factores de riesgo tales como el tabaco y la enfermedad periodontal en los dientes del paciente.

Empiece su tratamiento con implantes dentales obteniendo toda la información necesaria.

DR BELLONI FEDERICO MP 12.128/MN 40.939; OD DZIALA TAMARA MP 25.559

CODME centro odontológico médico y estético.

Instagram @Codme_Odontologia

WhatsApp 11 5976-3808

Quilmes - Monte Grande - La Plata.