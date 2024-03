INDOCHINA, la marca favorita de los viajeros

CREDITO CARAS

¿Cuándo decidieron que querían crear su propia marca?

Nuestra marca nació en un viaje por el Sudeste Asiático (por eso el nombre, que viene de la Región de Indochina) y se forjó al calor de diferentes viajes. Al ser tres hermanos aventureros pero con distintas formaciones profesionales decidimos crear una marca que nos represente e identifique a los tres. Guido, el mayor y economista, Cata la del medio y politóloga y Bruno el menor y estudiante de abogacía, unimos esta pasión para crear Indochina, una marca viajera. Pensamos productos por y para viajeros, que sean lindos, funcionales y siempre nos recuerde nuestro amor por conocer lugares nuevos. Nos inspiramos en las distintas culturas, paisajes, hobbies, etc. Amamos viajar y queremos que eso se luzca en los productos.

¿Qué es y qué representa tu marca?

Nuestra marca representa el amor por explorar y descubrir lugares nuevos, ya sea en la misma ciudad o viajando, en la playa, en la montaña, pueblos o ciudades. Para aventureros que desafían constantemente sus límites, cuidando y respetando el ambiente. Nuestra marca tiene un público muy transversal en rango etario al ser unisex y atemporal pero está claramente pensada para los amantes de los mapas, geógrafos, profes de geografía, pilotos, azafatas, agentes de viajes, o simplemente gente que disfruta de sus viajes… Debido a esto, la marca es elegida por todos ellosJ

¿En qué detalles se distingue la fabricación de sus prendas?

Es un orgullo poder decir que somos una pyme argentina donde diseñamos y producimos absolutamente todos nuestros productos. Nuestra distinción se basa en los diseños únicos pensados por y para viajeros. Tenemos la convicción de que la calidad y la originalidad de nuestros productos hacen la diferencia. A su vez, hemos viajado por distintos países y cada vez confirmamos aún más que marcas 100% pensadas en viajeros no existen… así que estamos felices en haberla creado en Argentina!

¿Cuál es la receta para lograr la preferencia de sus clientes y que estos vuelvan a elegirlos?

La receta es que nuestros clientes saben que los productos son únicos y no los conseguirán en ningún otro lugar, como decimos siempre: tienda de viajeros, solo hay una… Indochina! Tenemos una gran variedad de productos con temática viajera, desde accesorios (como afiches, totebags, gorras, sombreros, stickers, etc.) hasta indumentaria (como buzos, remeras, remerones, joggers, camperas, etc.) y lo fundamental para nosotros una amplia variedad de talles al tener una línea kids (hay productos que tenemos desde el talle 2 de niños hasta el XXL de adultos, curva completa!)

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío? ¿Dónde podemos encontrarlos?

Si bien tenemos base en nuestro local de San Telmo, en la famosa Galería Solar de French, la galería de los paraguas de colores (Defensa 1066 – local 33) muy visitada por turistas y por locales. A su vez, vendemos online a través de www.indochinadesigns.com.ar a todo el país e incluso a todo el mundo! De hecho, hay muchos viajeros que nos conocen paseando por San Telmo y luego nos han elegido desde España, EEUU, Portugal, Francia, Noruega, etc… y eso nos hizo SÚPER FELIZ J porque es realmente la esencia de la marca y lo que queríamos lograr… productos viajeros por todo el Mundo!

Datos de contacto:

www.indochinadesigns.com.ar

IG: @indochina.designs

Defensa 1066, Galería Solar de French, local 33. San Telmo, Buenos Aires, Argentina.