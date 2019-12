Beauty Secret Estudio: al servicio de la estética

¿Qué te llevó a dedicarte a esta empresa?

Fui madre al finalizar la secundaria, por lo que mis proyectos a futuro habían cambiado, por darle más atención a mi bebé. El maquillaje apareció casi sin querer en mi vida y nunca lo había tenido en cuenta como una profesión. Empecé tomando clases de automaquillaje, (en esa época estaba mal visto ser mamá a mi edad), y las clases las tomé para verme más adulta.

De esta forma, comenzó mi aprendizaje. De ahí en más, nunca me separé de este mundo que tanta satisfacción me trajo. En un principio quería aprender a realizar maquillajes que veía en la tele; amaba cómo se maquillaban las mexicanas. Poco a poco fui tomando confianza y me di cuenta que como profesional, podía trabajar para cine, televisión, teatro y eventos sociales de todo tipo.

¿Cómo iniciaron el proyecto?

Empecé cómo docente en diferentes academias dedicadas a la estética, pero al tener que ajustarme al temario de cada escuela, me sentía limitada. Así fue que a mediados de 2012, y con mucho sacrificio, abrí mi propio estudio.

El dar todo mi conocimiento a mis alumnos, me permitió también poder crecer profesionalmente, investigar, conocer nuevos productos y trabajar con diferentes marcas. Cuando lo das todo, también recibís todo.

¿Qué servicios ofrece el estudio?

Nos dedicamos principalmente a formar profesionales, desde el nivel más básico hasta el más avanzado. Brindamos cursos, perfeccionamientos y actualizaciones de acuerdo a las tendencias, tanto en maquillaje como en manicuría y uñas esculpidas.

También, realizamos capacitaciones que permiten a nuestros alumnos complementar sus servicios, como por ejemplo los cursos de peinado, tocados y pestañas. Por otro lado, ofrecemos junto a nuestros asistentes, un servicio al público general (novias y quinceañeras por ejemplo). Y a su vez a empresas, con books, editoriales, desfiles, cine y televisión.

¿Qué proyectos y desafíos tiene Beauty Secret Estudio de cara al futuro?

Me encantaría que el estudio logrará posicionarse entre los mejores de nuestro país. Que la gente lo elija, por su calidad humana y educativa. Que los alumnos aprendan todo lo necesario, para tomar su camino como profesionales del maquillaje o uñas y desarrollarse plenamente.

Nos encantaría expandirnos a zonas más demandadas, como Capital Federal y fortalecernos en Zona sur, donde ya nos encontramos actualmente.

Para contacto: Teléfono: (011) 39646704 Celular: (011)30910179. Mail: Beautysecret.estudio@gmal.com Dirección: Adolfo Alsina 1069, Burzaco.

Instagram: @yesiaymeric @beautysecretestudio