Juan Pablo Rougé: Senior Consultant en Planificación Financiera

¿Qué te define como vanguardista?

Se trata de romper nuestros paradigmas y limitaciones. Así decidí desarrollarme y ser mi propio jefe, cuando hace 18 años abracé esta profesión independiente, incluso ante los reparos de familiares o amigos, que no entendían por qué quería dejar la aparente seguridad de la relación de dependencia y comenzar este camino. Y fue la mejor decisión de mi vida.

¿Qué creés que aporta un buen líder a los proyectos?

Creo que el desafío más grande para liderar es demostrar con hechos lo que se dice con palabras. Cuando hablo con alguien que está empezando en esta industria, trato de ayudarlo, de ponerme en sus zapatos y mostrarle el camino que recorrí hasta aquí, que no es fácil, pero confiando en nuestras capacidades y creyendo en lo que hacemos, no hay imposibles. Y puedo mostrar que no es solo una linda frase.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Hablarle a los clientes o aquellos que pretendemos que lo sean, de una manera sincera, directa y con la firmeza necesaria, sobre temas tan trascendentales e impostergables como tener ya el mejor Seguro de Vida que puedan y la mejor protección económica en vida ante una enfermedad o incapacidad. Esa persona debe entender que esas cosas van a sucedernos a todos, el problema es que no sabemos cuándo, ni cómo. Cuando sucedan, nada reparará el dolor, pero sí se puede tener tranquilidad financiera, para él/ella y sus dependientes, o para los socios de una empresa.

Este tema, muchas veces es difícil hablarlo entre esposos, hijos, o un socio. Por eso nos necesitan a nosotros como profesionales. Otra gran cuestión, es mostrarles el instrumento para planificar su Retiro, la Universidad de los hijos, o proteger e invertir ahorros. Porque no habrá magia. Y todos tenemos que ocuparnos ya del anciano que seremos algún día, y con qué tranquilidad financiera queremos disfrutar esa etapa.

Por eso es tan hermosa esta profesión, que nos hace sentir responsables y guardianes de los proyectos más sagrados de nuestros clientes. Mi diferencial como asesor y el nuestro como agencia, es que generalmente, logramos que el cliente comprenda que no hay razones lógicas para postergar estas decisiones.

¿Qué lecciones has aprendido para hoy estar en este lugar?

Me aferro cada día a una filosofía: no pierdo un minuto de mi energía en aquello que no puedo cambiar. Lo que sí depende solo de mí es tratar de que la mayor cantidad posible de personas y empresas conozcan todo lo que podemos hacer para ayudarlos a planificar y protegerse financieramente. Y siempre intento aprender de los errores, que son inevitables, pero necesarios. Porque nos hacen crecer.

¿Cuáles son las claves más importantes para llevar un negocio al éxito?

He pasado por muchos momentos buenos y malos, personales y del país. Pero jamás dudé de mí. El éxito es una palabra subjetiva, que en mi caso, lo mido por el grado de satisfacción enorme y plena que me da hacer lo que hago, con un rol social enormemente importante. Mi éxito es sentir que tengo la mejor profesión del mundo.

Cuando uno abraza con pasión lo que hace, y al instinto le agrega planificación, poniéndose objetivos medibles de corto, mediano y largo plazo, el resultado que esperamos y el éxito inevitablemente van a llegar. Y jamás olvido de dónde vengo, quién soy y cuánto he transitado para llegar hasta aquí, que no a sido solo, porque detrás de mi, hay mucho apoyo de la familia, mis hijos, colegas y amigos.

Para contacto : Juan Pablo Rougé - 54 9 1136241894 // jrouge.financialplanning@outlook.com.ar.

Conoce más en www.clipperlife.com.ar o en su perfil de LinkedIn.