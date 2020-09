Juli Jones revoluciona al mundo infantil

¿Cómo fueron tus inicios para dedicarte a los chicos?

Arranqué cuando tenía 18 años, haciendo comedia y una amiga me pidió que la cubra en un evento infantil en cual tenía que hacer de La Sirenita. Cuando me tocó salir a escena al ver esos ojitos llenos de brillo y emoción me hizo vivir algo único que jamás había vivido hasta ese momento. Desde ese día nunca más me dediqué a otra cosa que no sea relacionado con el mundo infantil.

¿Cuál es tu sueño en relación a esta carrera?

El principal es el de poder marcar a cada niño con mi alegría y amor. Llenando teatros y que juntos podamos conectar, jugar y pasar lindos momentos en familia. Lo que más me gusta es cuando veo a los papás bailando y disfrutando con sus hijos.

Otro sueño es el de poder tener una escuelita de princesas, para nenas en situación de calle, donde no solo merienden en un lugar agradable y acogedor, sino también donde puedan hacer talleres y a través de allí inculcarles amor y valores.

¿Cómo estás llevando tu carrera en plena cuarentena?

Viendo que los chicos estaban encerrados, pensé que podría lanzar videos por Instagram para entretenerlos. Al observar que las madres me llenaban de elogios, se me ocurrió hacer el Instagram de Juli Jones. Empecé a subir el material y lo diferencié de “Las Princesas”, ya que ahí la trabajamos con la productora Tu Mundo Animaciones.

Contacté a Carlix de AcMusik, un excelente productor musical con quien estoy llevando adelante todos los arreglos musicales; y con OfotoStudio, que también son destacados en todo lo que es producción visual. Juntos estamos armando muchísimo material que está quedando hermoso y muy divertido. Estoy muy feliz porque el primer video en Youtube tuvo muchísima repercusión y eso me motiva a encarar mayores animaciones.

¿Tenes algún referente?

¡Mi refente numero uno es Panam me siento muy identificada con ella! Y Reina Reeach que la adoro, hasta estudie en su escuela, siempre quise ser una chica reina. A las dos las admiro y respeto muchísimo.

¿Qué papel tuvo Nicky Jones para tu profesión?

De chiquita con la familia siempre disfrutamos en las reuniones, cantando, tocando el piano y la guitarra. Mi primer instrumento me lo regaló él y en todas las reuniones familiares nunca faltan los micrófonos, instrumentos, bailes y risas. También considero que es algo que se lleva en la sangre, cada vez que hago un show me conecto al 100% y eso hace que disfrute muchísimo.

Instagram : @julijonesok - @tumundoanimaciones