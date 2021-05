La cápsula de Ropa Urbana que fusiona estilo y comodidad

Jorgelina Sarsotti se define como una apasionada por la moda y los detalles. Ella es diseñadora de indumentaria especializada en la Alta Costura y cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro. Con un estilo novedoso, la profesional de la moda dio un giro a sus diseños y hoy se enfoca en la indumentaria urbana.

“Me gusta crear prendas que sean funcionales, elegantes, cómodas y sobre todo que les permitan a quien las use ser libres y disfrutar su cuerpo”, destaca Jorgelina.

Su perfil es el de una persona observadora y detallista, que no sólo se enfoca en las nuevas tendencias y modas, sino que también le gusta ver a las personas en su vida cotidiana, usando sus prendas para la rutina o para una ocasión especial.

Con respecto a sus prendas, ella busca que destaquen no solo por su calidad sino por su función. “Pienso en mis monos como un comodín que se debe tener a mano y que te sirva para diversos usos”, afirma.

¿Cómo nace la idea de la cápsula de ropa urbana?

Nace con el inicio de la pandemia, a raíz de la prohibición de las fiestas. Si hay algo que tiene esta profesión es la amplitud de caminos que se puede tomar. Lejos de asustarme o ponerme mal por no poder hacer vestidos, decidí volver al rubro que me vio nacer...algo que había dejado atrás hace 10 años y que mis clientas siempre me pedían que retome.

En tiempos de cuarentena fue que pensé, diseñé, y di vida a este hermoso proyecto que, por suerte, tuvo una excelente aceptación,

Puntualmente, ¿qué productos ofreces y a qué público apuntas?

En la cápsula de ropa, ofrezco principalmente mono prendas, estas son pensadas para mujeres reales, mujeres independientes a las que les gusta verse cancheras, a la moda, sentirse cómodas, pero sin resignar el estilo y la elegancia.

Mis prendas son versátiles y pueden usarse en diferentes ocasiones, tanto para el día como para la noche.

¿Cómo realizas tus creaciones?

Como diseñadora siempre pienso en mis clientes a la hora de crear, teniendo en cuenta sus gustos y necesidades, buscando siempre la excelencia en calidad. Me gusta generar un vínculo con mis clientas, asesorarlas acerca de qué prenda les conviene más, sumado al tipo de corte y color que les convenga elegir. Esto hace que pueda conocerlas mejor y así inspirarme para crear.

¿Cuál es el elemento diferencial de tus productos?

Creo que no hay un elemento diferencial, aunque podría decir que es la calidad. Trato de tener excelencia en ese aspecto, pero abarcando todos los espacios: desde los textiles, hasta la prenda terminada. Esto abarca la elección de telas de vanguardia, la realización de una buena moldería, un buen corte, excelente armado, control de calidad, preparación para la venta, packaging, promoción y entrega para la venta.

¿Te brinda satisfacciones este trabajo?

Siempre digo que soy dichosa de poder vivir de mi pasión, ¡de haber elegido esta profesión que tantas satisfacciones me da!

No hay mayor orgullo que ver mis creaciones lucirse en mis clientes, y sin duda el reconocimiento cuando se sienten a gusto con los productos y te lo manifiestan.

Además de mi cápsula, también doy clases de costura, otra de mis pasiones, por lo tanto, puedo decir que desde que me levanto hasta que termino el día soy feliz viviendo de lo que hago, creando y transmitiendo mis conocimientos para que más personas puedan disfrutar de este oficio maravilloso.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Mi mayor deseo es poder consolidarnos como marca. En mis planes a corto plazo está la apertura de una tienda virtual, para tener alcance en todo el país. Y a mediano plazo, planifico crear mi propia academia de modas.

Agradecimientos: Modelos: Pilar y Paula // Maquillaje: Laly makeup // Peinado: Fiorella Alarcón // Fotos: Pablo Canepa // Video: Nicolas Miract Filmmaker // Locación: Casa Paula.

Datos de contacto: Instagram: jorgelinasarsottiurbano - www.jorgelinasarsottiurbano.com.ar - Teléfono: 3425938727.

Mirá el video de Jorgelina Sarsotti: