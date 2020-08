La confianza y el autoconocimiento son la clave

View this post on Instagram

• C O N F I A N Z A • . 💫¿Sabías que la CONFIANZA es fundamental para lograr cualquier resultado? . 💫¿Sabías que CONFIAR EN VOS es súper necesario para vivir la vida que querés? . Desde la mirada del #Coaching, la confianza es el primer paso para lograr cualquier resultado. . Por empezar, sin confianza en que es posible lograrlo, cualquier acción que tomes, va a estar flojita de papeles. 😖 Sin confianza en vos misma, ¿que crees que puede pasar?.🤔 . Confiar en vos misma, te permite entre otras cosas: 💝Mejorar la relación con vos misma y con los demás. 👀Tener claridad a la hora de planificar. 💡Poner foco en un resultado (y aumentar las probabilidades de lograrlo!) . Cuando confiás en vos 😊, los pasos que das y las elecciones que tomas, son mucho más firmes y el foco en lo externo empieza a perder fuerza. . No es mágico, la confianza es algo que se construye día a día y potencia muchísimo la relación con vos misma. 🥰 . ¿Te gustaría empezar a confiar en vos misma? . Para empezar te invito a hacerte esta pregunta: . 🤔¿Qué te impide hoy CONFIAR en vos misma? ¿Es la opinión de los demás? ¿Es por algo que te sucedió? . 📝Escribime en comentarios eso que descubriste! Recordá que no hay respuestas correctas o incorrectas! . . Que tengas un hermoso día! . Romi🌙 . . . #coaching #autoconocimiento #confianza #liderazgo #desarrollopersonal #setumejoramiga #autoconfianza #autoestima #mujer #relacionesdepareja #lograloquesoñas