Michelle Calazans: belleza, precisión y empatía en cada transformación

¿Qué te inspiró a convertirte en emprendedora en el mundo de la micropigmentación?

Siempre me sentí atraída por el arte y la estética. Descubrí en la micropigmentación una forma de unir esas pasiones con el propósito de ayudar a otras personas a sentirse mejor consigo mismas. Poder acompañar transformaciones reales, desde la autoestima hasta la comodidad cotidiana, fue lo que me motivó a emprender.



¿Cómo fue el proceso de abrir tu propio estudio?

El camino no fue fácil, pero sí muy gratificante. Invertí en formación continua, aparatología profesional y en un espacio que reflejara la calidad y el cuidado que quiero brindar. También fue clave mantener una visión clara, centrada en la atención personalizada y en ofrecer siempre lo mejor a cada clienta.

¿Qué servicios ofrecés actualmente en el Studio Michelle Calazans?

Ofrezco una variedad de procedimientos de micropigmentación como cejas, labios, ojos y areolas. También realizo camuflaje de estrías, cicatrices, ojeras y manchitas en la piel, además de nanopigmentación capilar. Cada procedimiento se adapta a las necesidades específicas de cada persona, priorizando la naturalidad y el bienestar.

¿Cuáles fueron los principales desafíos como emprendedora?

Sin duda, equilibrar la inversión inicial con la calidad que quería ofrecer fue un desafío. Además, mantenerse actualizada en un rubro que evoluciona constantemente requiere disciplina. Pero con organización y pasión, todo se puede lograr.

¿Qué consejo darías a quienes quieren empezar en este rubro?

Que se formen con seriedad, cuiden cada detalle y no pierdan el foco en las personas. La micropigmentación no es solo estética: es escucha, empatía y precisión. Cuando se trabaja con amor y profesionalismo, los resultados hablan por sí solos.

