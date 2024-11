CREDITO CARAS

Dentro de la vorágine a la que el ser humano de hoy sobrevive huyendo de sí mismo. Se ha implantado la premisa de que la felicidad en algún lugar está. Que como mayor objetivo de vida es lograr llegar a esa meta. Pues, lamento decepcionarlos, pero LA FELICIDAD NO EXISTE. Y se estarán preguntando el porqué de esa postura ante el más deseado de todos nuestros propósitos en nuestra efímera vida. Y es porque LA FELICIDAD ES UNA CONSTRUCCIÓN. Porque para cada ser humano de este planeta, el significado de la felicidad va mutando según la interpretación que se extraiga de ella según el sistema de creencias en el que se haya forjado cada persona; su entorno sociocultural en el que se ha desarrollado. Es por eso que no debemos de cometer el error falta de que la felicidad es un lugar a donde ir o una meta que conquistar. Porque para aquel ser humano que ha superado una enfermedad terminal o, aquel otro que se sobrepuso a los supuestos diagnósticos y pronósticos luego de un drástico accidente, la definición o perspectiva sobre la felicidad ha de ser diferente a los que se enfocan en lo material. En síntesis, la felicidad no se remite a la tan trillada frase “HAY QUE SER FELIZ CON LO QUE SE TIENE”. Pues, desde mi mirada y la simple interpretación que emana de ella; SE DEBERÍA DE SER FELIZ CON AQUELLO QUE NO SE VA A TENER. Porque LA COMPLITUD NO EXISTE. No vamos a tener todo en la vida, pero si tenemos el poder de crear, de construir cómo ser feliz en el disfrute y gozo de lo que vamos logrando con lo que podemos y cómo podemos. Por eso debemos elegir cómo construir nuestra forma de ser felices con los recursos que nos obsequia la vida. La felicidad tiene que ver más con el Ser que con el mero tener. De eso se trata, construir nuestra felicidad.

Cristian Arnedo te invita al camino de la reflexión desde su formación como Coach Ontológico Profesional, Terapeuta en Salud Bioemocional, lo que comúnmente llamamos Biodescodificación y Speaker de Desarrollo Personal.

