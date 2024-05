“La fórmula para un negocio exitoso es 80% Mentalidad y 20% estrategias”

CREDITO CARAS

Natalia se especializa en ayudar a dueñas de negocio de Uruguay y el mundo, a través de distintos programas grupales o individuales, en las cuales las ayuda a manifestar sus resultados de ventas e ingresos abundantes con herramientas de Neurociencia, Coaching, PNL y Neuroventas.

Esta empresaria impacta la vida y los negocios de cientos de emprendedoras que logran multiplicar sus ventas e ingresos.

Para Natalia, Coach internacional especializada en Mentalidad, Neurociencia, PNL y Neuro Ventas, creer en ella misma y en su idea de negocio han sido claves en su éxito. Desde su experiencia, dice, es clave tener estrategias claras pero eso no lo es todo, los resultados del negocio dependen un 80% de la mentalidad de la emprendedora. Con solo marketing y redes sociales no se logra. Estos son sus consejos para emprendedores.

Una profesional con Título Universitario de Recursos Humanos que decidió dejar de lado su zona de confort en una gran multinacional para emprender y dos años después ya logra facturar 6 cifras mensuales en su negocio digital. Ayudando a dueñas de negocio a escalar sus ventas e ingresos mensuales haciendo lo que más les apasiona. Natalia Bauza habló con Caras sobre su trayectoria y sobre cómo su desarrollo personal y profesional han sido claves en su crecimiento y en el de su negocio.

“Es muy simple, cuando entiendes que el principal activo de tu negocio eres tú, es cuando sabes que invertir en ti significará nuevos niveles de crecimiento para tu negocio”, explica Natalia, al referirse a quienes hoy por hoy se niegan a invertir en ellas como dueñas de negocio y solo buscan aprender herramientas de marketing y redes sociales.

En 2022, decidió dejar su “trabajo seguro” para emprender en un negocio digital, desde entonces, se dedica a ayudar a dueñas de negocio a lograr un negocio exitoso, haciendo lo que aman. Basada en la fórmula 80% mentalidad y 20% estrategias. “Por más estrategias que aprendas si te autosaboteas constantemente con frases como no soy buena vendedora, no puedo, hay mucha competencia, hay que trabajar duro para tener dinero y muchas más, si no transformas estas creencias será muy difícil tener un negocio abundante”.

La empresaria es enfática en decir que el error de muchos emprendedores que sueñan con vender a través de redes es creer que “aprendiendo marketing y redes sociales van a vender más, este es el peor error, esto solo significa una parte de las ventas, hay que tener la mentalidad adecuada de ventas y dinero”. Y agrega “Por esta razón llegan a mi ciento de emprendedoras diciéndome que sus ventas están estancadas, cuando les pregunto qué es lo que han hecho me dicen que hicieron varios cursos de marketing y ventas y siguen con los mismos resultados”.

En su caso, Natalia con sus resultados y el ciento de emprendedoras afirma que la fórmula 80% - 20% es la encargada del éxito de su negocio y el de sus clientas.

Para lograr un negocio abundante en ingresos y ventas afirma que esta en la mentalidad de la emprendedora. Sus casos de éxito son muchos, desde dueñas de negocio con personal a cargo que logran equipos motivados y comprometidos hasta lograr aumentar las ventas de manera significativa. “Mis casos de éxitos son muchos, primero el mío, en el cual hoy en día gano en un mes lo que antes me llevaba más de un año. Y luego el de mis clientas que pasan de ganar menos de $30.000 uruguayos al mes a más de $100.000 mensuales, y sobre todo cambian su mentalidad, se sienten seguras, confiadas e imparables”

Natalia Bauza demuestra por el mundo entero con su particular enfoque que es posible lograr resultados exitosos y triunfar en nuestros negocios alcanzando el éxito.

