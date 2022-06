La Gimnasia y el Baile Latino

CREDITO CARAS

No paran de sumarse cada día más seguidores, asegura Guillermina Negro, fundadora del Gimnasio para mayores de 50 años en la ciudad de La Plata que data desde el año 2006. La práctica regular de estas actividades te hace mas joven! Cada vez son más los adultos que buscan envejecer en salud a través del movimiento.

“Cuando bailas te desconectas de la realidad y te conectas con tu corazón”. En estos tiempos, no quedan dudas de que la gente esta necesitando divertirse, despejarse de las tensiones de su trabajo, enajenarse por un rato de los problemas que le circundan, conocer y conectarse con personas optimistas, personas positivas, personas que les alegren el día; en síntesis, pasar un rato agradable que les genere alegría, placer, diversión y distracción. Entre los participantes merma un ambiente totalmente festivo en donde reina la alegría y el entusiasmo por mover el esqueleto al compás de la música.

Quiero recalcar que sin dudas tanto la gimnasia como el baile latino para los mayores de 50 años ha sido una propuesta muy acertada ya que no hay tanta oferta para estas edades, siendo en la mayoría de los casos, clases destinadas, pensadas y programadas para personas mas jóvenes, en donde se plantean pasos y movimientos no recomendables para este grupo etáreo por las exigencias físicas que plantean, transformándose en muchos de los casos en ejercicios inconvenientes y perjudiciales para la salud y el bienestar de los participantes. Por supuesto que hay excepciones en todos los casos, sobretodo si hablamos de adultos activos, sin patologías de relevancia, entrenados y preparados para otro tipo de esfuerzos, ellos podrán seguir otro nivel de intensidad en cuanto a la exigencia física, ya que en su mayoría, la vienen desarrollando desde muy jóvenes. Pero en mi caso en particular me refiero al común de la gente, quienes no necesariamente han sido grandes deportistas ni personas tan activas a lo largo de sus vidas y se plantean iniciarse en este tipo de actividades, es fundamental que se tomen los recaudos pertinentes. No todos los adultos envejecen de la misma manera; hay una edad biológica (la que determinada nuestra condición física) y una edad cronológica (la que nos marca el calendario), esto ha de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar esfuerzos físicos.

Para los protagonistas, es una decisión que solo les trae beneficios! Pertenecer a nuestros grupos de baile o gimnasia, los hace sentir mas importantes, entusiastas y llenos de vida, a su vez que hacen que sus músculos estén mas fuertes, tengan mayor capacidad de reacción y su mente esté mas activa, lúcida y en alerta. Les permite socializar con sus pares, (conocer nuevas personas y hacer nuevas amistades), tener una mirada positiva ante la vida y que el proceso de envejecimiento sea mas placentero, feliz, disfrutable y saludable.

Guillermina Negro- Profesora en Educación Física UNLP.

