"La inspiradora historia de Cinco Cumbres”

¿Cómo surgió la empresa?

La historia de nuestra empresa comenzó después de la pérdida de nuestra hija Francesca a finales de 2017. Vendimos todo lo que teníamos: la empresa, la casa, el auto y todo lo que se pueda imaginar, para migrar a Chile. Sin un trabajo o plan definido, solo teníamos la intención de salvar a nuestra familia y seguir adelante. Aproximadamente un año y medio después, ya establecidos y con nuestra nueva empresa en Chile, deseábamos realmente tener algo en contacto con la naturaleza. Buscamos en Chile, pero no encontrábamos el lugar perfecto para nosotros. Recordé haber viajado a Uspallata a mis 21 años y lo bonito que era, así que decidimos hacer un viaje a Mendoza y Uspallata. Sus montañas, al pie de las cordilleras, nos enamoraron. De allí nació la idea de tener una casa de fin de semana. Compramos el lugar y, poco después, viendo a Benjamin aún indeciso sobre qué hacer, le propusimos aventurarnos en el turismo. La idea era crear algo que funcionara de jueves a domingo, lo cual nos permitiría regresar a trabajar a Chile. Él aceptó el desafío y lo emprendimos, a pesar de no saber nada sobre hotelería pero sí sobre servicio, ya que mi empresa anterior en Buenos Aires era de servicios de seguridad. Emprendimos Cinco Cumbres sin experiencia previa, pero con el objetivo claro de no solo ofrecer alojamiento, sino también experiencias en las que los dueños estén presentes y puedan compartir con nuestros huéspedes/amigos la experiencia del entorno, sumada a un trato familiar. Queríamos que nuestros huéspedes se sintieran como si estuvieran en una reunión familiar, compartiendo historias, momentos y buena comida, tal como un buen domingo en familia. Nunca buscamos el dinero, sino la satisfacción de recibir a estos nuevos amigos en nuestra casa.

¿Qué te diferencia de la competencia?

¡Todo! El trato familiar es nuestra principal diferencia. Nuestros domos no son simples carpas; están construidos en seco, lo que los hace superiores en todos los aspectos. Queríamos que la experiencia fuera auténtica, pero sin padecerla.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Lo que haría de nuevo o diferente es que decidimos tener un gran domo sum y por valores decidimos hacerlo de lona, la verdad no es la calidad que esperamos, nuestros domos de alojamiento son de construcción y lamentamos que el domo Sum no tenga la misma calidad constructiva que nuestros primeros domos que no son de Lona como lo es el domo Sum.

¿Qué desafíos enfrentaron al empezar en el sector turístico?

Uno de los mayores desafíos fue adaptar nuestras habilidades previas a la nueva industria. No teníamos experiencia en hotelería, por lo que tuvimos que aprender sobre la marcha y entender las necesidades específicas de nuestros clientes. Además, la competencia en el sector turístico es feroz, por lo que diferenciarnos fue fundamental.

¿Cuáles son los planes futuros para la empresa?

Estamos considerando expandir nuestras instalaciones y ofrecer nuevas experiencias para nuestros huéspedes. También estamos evaluando la posibilidad de colaborar con otros negocios locales para enriquecer nuestras ofertas y brindar experiencias aún más completas.

Datos de contacto:

Instagram: @finca_cincocumbres (tenemos 200,000 seguidores y vendemos mucho desde allí)

Facebook: Finca Cinco Cumbres

Web: www.cincocumbres.com.ar

Mail: [email protected] o [email protected]

Contacto WhatsApp: +5492616165525