La revolución en la Bioestimulación de la piel. Los Skin Builders

La nueva tendencia son los bioestimuladores de la piel o skin builders, para combatir el envejecimiento de la piel

¿Qué son estos novedosos productos?

Loa SKIN BUILDERS son productos que actúan estimulando la formación de colágeno, elastina y ácido hialuronico, que va disminuyendo a partir de los 35 años.

¿Cuáles son los beneficios de estos productos?

El principal beneficio es mejorar la calidad de la piel, y se puede tratar la flaccidez que empieza a manifestarse.

Son productos que no generan volumen como los rellenos, y mejoran la tensión de la piel.

¿Qué productos recomiendo como bioestimuladores?

RRS LONG LASTING es uno de mis preferidos por el efecto tensor inmediato-

Te cuento sobre RRS HA LONG LASTING es un skin builder que hidrata y tensa de manera inmediata en una sola sesión, y mejora arrugas de surcos naso labiales en minutos.

Es un producto con ácido hialuronico reticulado con un buffer protector de aminoácidos y antioxidantes para mejorar la piel.

Los resultados son inmediatos y mejora la calidad de la piel durante un periodo prolongado por 4 a 6 meses

Se puede tratar rostro, cuello, escote, manos, otras zonas como abdomen, brazos , piernas para tratar la flaccidez facial.

RADIESSE es un producto de hidroxiapatita de calcio que genera una tensión de la piel , corrige signos de envejecimiento de la piel y redefine el ovalo facial .

Produce un efecto tensor duradero y mejoría de la piel

HARMONICA es un producto hibrido , ya que es una combinación de ácido hialuronico con hidroxiapatita de calcio .

Es un producto novedoso de efecto tensor del rostro, que mejora la piel y el ovalo facial a través del tiempo.

Estos son algunos de los productos para tratar la flaccidez de la piel y la perdida del volumen facial con resultados inmediatos, de larga duración

El cuidado de la piel es muy importante, de factores externos como polución, contaminación ambiental, radiación solar y los factores internos como buena hidratación, dieta adecuada y sana –

Es muy importante el cuidado de la piel con un adecuado protector solar para evitar el fotoenvejecimiento.

Después de la sesión, recomendamos no aplicar maquillaje por 12 horas, no realizar ejercicio físico intenso por 12 horas y no exponerse al sol por 24 horas.

Es un mejor resultado, la combinación de tratamientos como aplicación de toxina botulínica en tercio superior de rostro, y rellenos de ácido hialuronico en las zonas necesarias de rostro para lograr una armonización facial.

La aplicación de los bioestimuladores llegaron para lograr un mejor efecto en la tensión de la piel, gracias a la estimulación de colágeno propio.

