Valeria Mazza y Alejandro Gravier llevan una relación de más de 22 años de casados, con cuatro hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, desde el afuera se ven como una de las parejas más estables entre las celebridades. En esta oportunidad la empresaria se animó a contestar de todo sobre su relación.

Luego de que hablaran un poco sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán que estuvo relacionada con rumores de infidelidades, en una reciente entrevista en Socios del espectáculo (eltrece) le consultaron a Valeria Mazza si ella pasó por algo similar en estos años de relación con el empresario Alejandro Gravier. La modelo, lejos de esquivar la pregunta, decidió responder con total seguridad.

“Dentro de las parejas van pasando distintas cosas. De hecho, ahora está muy de moda el poliamor. O dicen ‘35 años juntos, un cuerno se perdona’. ¿Ustedes pasaron por esos momentos? ¿Tuviste que perdonar alguna infidelidad?”, inquirió Paula Varela; a lo que Valeria Mazza rápidamente respondió, “No, no, no. Que yo sepa, no he tenido que perdonar nada”.

En ese sentido, expresó con seguridad: “Creo que no podría perdonarlo tampoco. Porque uno dice, perdonás, pero no olvidás, y ya la relación se transforma en otra cosa”. Pero si aclaró cuál es el punto de conflicto en su relación con Alejandro Gravier.

Asimismo, Valeria Mazza aclaró que su gran problema con el empresario surge por culpa de algo que ella nunca pudo conciliar con él. “Soy amante de los zapatos y las carteras y por eso me peleo mucho con Gravier. Siempre escondo algún par para que no me lo vea... tengo muchos y en serio, los voy guardando para que no se enoje”, expresó entre risas.

Valeria Mazza contó cuanto calza y sorprendió a todos

Luego de profundizar sobre los detalles de su relación, la modelo fue por más. Entre risas, indicó que uno de los grandes problemas que tiene con su marido es por la gran cantidad de zapatos y carteras que está tiene en su vestidor. "Escondo algún par de zapatos dentro de la galera para que no me lo vea”, contó Valeria Mazza, quien lanzó su propia linea de calzados.

Pero la gran sorpresa de todos surgió cuando Rodrigo Lussich le consultó si tenía en mente cuantos zapatos tenía. A lo que la empresaria con una risa admitió que no tiene idea y que sería difícil contabilizarlos. “No, no, no son incalculables. Los voy escondiendo y guardando”, dejando en claro que realmente son muchos.

Adrián Pallares le consultó por qué no daba o compartía sus zapatos con otras personas, por lo que ella dejó súper clara la razón. “Yo soy muy de compartir y de dar, pero como calzo 40, no encuentro…”, se sinceró Valeria Mazza.

Todos en el piso se sorprendieron con este dicho de la empresaria ya que no se imaginaban que calzara tanto, por lo que terminaron, entre risas, comparándola con algunos jugadores de Basquet. “¡Sos Manu Ginóbili!”, destacó Adrián Pallares logrando la risa de todos incluida la de Valeria Mazza.

