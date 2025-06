CREDITO CARAS

¿Cómo nació Roberta?

Roberta es una historia, Roberto es mi papá y con eso digo todo. Es amor, es sentir que él todavía está conmigo. Comencé vendiendo bijouterie hace más de 14 años. Con el tiempo sumé ropa que traía de afuera, iba con el bolso para todos lados. La idea de un showroom estaba en mi cabeza hace mucho, hasta que finalmente me animé y lo hice, lo tuvimos dos años aproximadamente. Hoy tener,hace ya un año, un local a la calle con ese nombre tan fuerte en el frente es un sueño cumplido para mí.

Significa mucho más que un local de venta de ropa para vos…

¿Vendo ropa? Sí, vendo ropa. ¿Lo puede hacer cualquiera? Y sí, capaz que sí. Pero no es solo el hecho de vender, detrás hay mucho más. En mi caso particular hay una historia del corazón, pero lleva tiempo, dedicación, intentar estar positiva todo el tiempo porque en estos días es muy difícil emprender. Hay que elegir la ropa con criterio, controlar los pedidos, etiquetar con precio, exhibirlas, sacar fotos, subirlas a las redes y a la tienda online, ¡y atender el local! Atendés personas que también vienen con una historia. Me refiero a que capaz tuvo un día horrible, o no, pero uno tiene que ser agradable en todo momento. Al menos eso sostenemos en la marca. Claro que la intención es vender, pero la venta no importa si la clienta se fue contenta.

¿Qué se siente que una clienta vuelva?

Si el trato fue bueno, esa persona va a volver. Y me pasa que a veces pasan solo a saludar, eso para mí vale más que todo. Me llena el alma. La esencia de Roberta no se mide solo en prendas o ventas, sino en emociones compartidas.

¿Te gustaría haber encarado algo de manera diferente?

Si empezara de nuevo, haría lo mismo, pero más despacio y con más calma. Intentaría disfrutar más cada paso, cada logro. Por ejemplo, uno de nuestros próximos proyectos a mediano plazo es abrir otro local, pero no quiero hoy dejar de disfrutar cada experiencia que me está regalando este. También estoy diseñando otro tipo de prendas. Hoy la marca; además de camisas que fue lo primero que fabricamos; está produciendo faldas, pantalones, camperas… Quiero lanzarme a la venta mayorista, pero eso creo que va a ser en un futuro un poquito más lejano.

Datos de contacto:

Mitre 315

Lomas de Zamora

1130830090

@experienciaroberta

www.roberta.com.ar