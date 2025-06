Máxima Zorreguieta no permite que sus responsabilidades reales impidan demostrar su amor por lo fashionista. Por eso, en cada evento, busca marcar la diferencia y destacarse por sobre todos los presentes. Es así que llegó a ser una de las royals más importantes entre los expertos de la moda. Ellos no dudan en analizar los looks que prepara para cada ocasión y cómo deja en evidencia su estilo único. En las últimas horas, sorprendió a todos con un jugado look de transparencias y hojas que le rodeaban la figura.

La moda le permite a los fanáticos demostrar sus personalidades, a través de increíbles looks que marcan tendencias en cada temporada. Máxima Zorreguieta es una de las royals amantes de la industria fashionista, que logró dejar en claro cuál es su estilo personal y se volvió reconocible para todos los expertos. En varias ocasiones, y acompañado siempre de accesorios llamativos, la monarca busca inspirarse en la naturaleza a través de vestidos o estampas con animales o plantas.

En las últimas horas, y tras su llegaba a Praga, Máxima, el presidente Pavel y su esposa, Eva Pavlová, posaron en el Puente de Carlos, con la ciudad y el castillo de fondo. En este segundo día, la reina estuvo sola debido a que su esposo Guillermo tuvo que regresar a Países Bajos, por lo que decidió recorrer los puntos más importantes y reconocidos, acompañada de los mandatarios. Fue así que sorprendió a todos con un jugado look de transparencias que demostró su pasión por la moda.

Buscando comodidad, elegancia y originalidad, lució un vestido midi irregular sin mangas. El mismo era confeccionado en gipiur, con hojas en verde militar que rodeaban toda su figura, permitiendo las transparencias. Debido a esto, debajo del mismo llevaba un forro beige, que combinaba a la perfección con sus tacones. Junto a unas delicadas joyas plateadas y doradas, y con el cabello suelto, la monarca siguió con la temática con un tocado y una cartera de las mismas hojas verdes que adornaban la pieza principal.

Sin dudarlo, los expertos fashionistas no tardaron en pronunciarse y destacar el lookazo de Máxima Zorreguieta. La royal demostró que la naturaleza y las transparencias pueden llevar también a un look elegante y digno para una reina, en un día de paseo en Praga. Ella no duda en jugársela con los outfits que elige, y así se volvió una de las principales influencias fashionistas, que marcan tendencia y dejan en claro cuál es su estilo personal.

