La guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue creciendo entre ellos. Tras una segunda audiencia fallida y diversos choques que continúan a pesar de estar de viaje, los problemas siguen creciendo entre ellos. Las acusaciones de adulterio, mentiras y violencia contra la otra parte son recurrentes y los periodistas las exponen cuando les llega la información. En este contexto, en LAM, contaron que la modelo se contactó con ellos y recordó a un perro de la familia y el violento final que tuvo en las mano del futbolista.

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi quemó a uno de los perros

Las mascotas siempre fueron un punto de pelea en el Wandagate. Desde enojos por sus presencias hasta falta de financiamiento para el mantenimiento, Wanda Nara y Mauro Icardi se pusieron en guerra en diversas ocasiones debido a ellos. Recordemos que, cuando comenzó esta guerra legal, una de las primeras acusaciones de la modelo era que el futbolista no quería devolverle a sus mascotas para que vivieran con ella en el Chateau Libertador.

Wanda Nara, Mauro Icardi

Sin embargo, en las últimas horas, esto habría dado un paso más grande, cuando revelaron en LAM un violento final que tuvo uno de sus animales. Santiago Riva Roy, desde el Cheteau Libertador, fue contando relatos que la mediática le iba transmitiendo desde Ibiza, y fue así que recordó a un weimaraner que tuvieron durante unos años. Coco, que falleció en 2019 con solo 2 años, sería el animal en cuestión, y el movilero expuso: “Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó. Lo prendió fuego en la parrilla y las nenas lo vieron”.

Wanda Nara, Mauro Icardi

Esto no fue prueba suficiente para que Yanina Latorre lo creyera y apuntara contra la modelo. De esta manera, recordó la complicada situación en el colegio que están viviendo ambos padres y que podría ser la causa para comenzar a esparcir "mentiras", como dice la angelita. Latorre recordó a los oyentes que tanto Mauro como Wanda se encuentran de vacaciones, mientras sus hijas están en la Argentina, y continúan yendo a la escuela. Sin embargo, el escándalo creció cuando, desde la institución, se comunicaron con el juez por la ausencia de ambos padres.

La guerra legal y mediática de Wanda Nara y Mauro Icardi abre sus posibilidades a todos los ámbitos que puede tocarle en su vida. Viajes, mascotas, alimentación, educación y festejos, son solo algunos de los momentos donde ambos tuvieron un fuerte choque de intereses que terminó afectando a sus hijas, Francesca e Isabella. Santiago Riva Roy finalizó la nota en vivo, explicando que había llegado una enfermera de urgencia porque la menor habría tenido una fuerte crisis, y los panelistas de LAM quedaron hablando sobre el rol en el que ubicaron a los niños en medio de los escándalos.

A.E