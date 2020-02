Alejandra Hartman: Lady Fierros

En nuestra familia, ni se cruzaba la idea de que una mujer pueda continuar el legado “fierrero” familiar; así fue, que comencé a transitar otro camino. Me recibí de Licenciada en Comercialización, mientras estudiaba ya comenzaba mi carrera en el mundo corporativo, realice un Master en Negocios Internacionales, trabajé en Argentina y en el exterior en diferentes posiciones en áreas comerciales hasta llegar a atravesar el famoso techo de cristal de una mujer en el mundo corporativo: ser Gerente General de una empresa multinacional.

Hace unos años decidí patear el tablero y me animé a dejar esa zona de confort, ese mundo que solo idealizaba. Decidí tomar riesgos, ponerme a prueba. Aposté a seguir creciendo, aprender y me recibí de Técnica Mecánica de Autos.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar?

Aporta creatividad, iniciativa y osadía para explorar caminos nuevos sin temores. Las mujeres tenemos ideales y una gran voluntad para cumplir sueños y objetivos, mi caso por ejemplo, donde me animé a pasar de la ejecutiva exitosa a una emprendedora y fundé: Lady Fierros, Clínica de Autos.

Por ejemplo sabias que que hay partes del vehículo inventado por mujeres: el limpia parabrisas, la luz de giro, la calefacción Y como quiero continuar este legado de mujeres en la industria automotriz es que puse primera en una ruta que tiene como destino empoderar y educar a la mujer en todo lo relativo a su vehículo. Debemos brindarle a las mujeres todas las herramientas e información para que se sienta empoderada en la industria.

¿Cuál es tu mayor caso de éxito?

He sido muy exitosa en mi función de conductora de empresas internacionales, habiendo conseguido logros de carácter extraordinario, sin embargo, mi mayor éxito es haber fundado Lady Fierros por lo que significa romper paradigmas e introducir cambios revolucionarios en el pensamiento social. Sólo por mencionar Sabían que no llegamos al 30% de mujeres con licencia de conducir en Argentina? ¿Sabían que el 50% de las mujeres que tienen auto no se animan a llevarlo solas al mecánico?

Ni hablar de que el 70% de las mujeres nunca cambió un neumático. Todo esto comienza a cambiar.

¿Qué aprendiste de los fracasos?

El mayor fracaso es resignarse y aceptar situaciones establecidas como inmodificables. Los fracasos te ayudan a crecer pero sobre todo la mayor enseñanza esta en desarrollar tu capacidad de sobreponerte y avanzar con más fuerza.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

El papel es decisivo; hay varios temas en los que hoy -todavía- la mujer recurre a la ayuda o a consejos de los hombres por comodidad o porque en algún momento cedió el espacio: el primero son las inversiones, pero el segundo es todo sobre el mundo de los autos. Cómo hacemos para revertir esto si no es comunicando y difundiendo otros escenarios

Hoy Lady Fierros se encuentra en las redes sociales dando consejos y tips relacionados al vehículo, tiene cápsulas en televisión, doy talleres de mecánica básica, las recibo en el taller mecánico familiar, hasta las acompaño a comprar su vehículo. También Lady Fierros ha generado un impacto social animando a más mujeres a estudiar mecánica de autos y manejar medios de transporte públicos o de carga. Re inventarse. Desprenderse de ese status quo que no nos deja avanzar.

Para contacto: Te espero en el Taller Mecánico Motorika (+541145710239 para turnos).

Conoce más sobre Lady Fierros ingresando en sus perfiles de Instagram y Twitter.