Las emociones cumplen un rol fundamental en la alimentación

La Lic. Daniela Solé cuenta con una experiencia de más de 25 años en el área de la nutrición, tanto en el ámbito público como privado. Durante ese tiempo ha incursionado en distintas ramas de la profesión, brindando consultas del más alto nivel. Hoy charla con Caras y nos trae sus conocimientos, para que entendamos cómo alimentarnos de una manera saludable y cuidada.

“Durante 15 años me dediqué a la elaboración de viandas nutricionales y productos para celiacos, sumada a mi atención en consultorio. Me especializo sobre todo en patologías metabólicas como: sobrepeso/obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia”.

La atención clínica y los años de experiencia le han permitido a la licenciada tener un espectro más amplio sobre estas enfermedades, sobre todo la obesidad y así nos lo explica. “Un gran porcentaje de los pacientes con sobrepeso u obesidad no logran alcanzar un peso saludable y/o reganan el peso perdido a largo plazo. Por tal motivo, la pregunta que debemos hacernos respecto del paciente obeso es por qué su cuerpo necesita acumular grasa en respuesta a algún conflicto que no puede resolver de otra manera. Este cuestionamiento me llevó a estudiar bioneuroemoción y a partir de ahí seguir por la epigenética y la psiconeuroinmunología”.

¿Qué trabaja cada una de ellas?

La Bioneuroemoción es un método que busca lograr el bienestar emocional de las personas comprendiendo las raíz de los conflictos emocionales.

es un método que busca lograr el bienestar emocional de las personas comprendiendo las raíz de los conflictos emocionales. La Epigenetica es la información que se encuentra más allá de los genes.

es la información que se encuentra más allá de los genes. La Psiconeuroinmunología estudia cómo nuestras emociones influyen en el sistema endocrino e inmunológico.

Estas prácticas le han permitido a la nutricionista brindar una atención integral del paciente obteniendo óptimos resultados. “El proceso de descenso de peso tiene que estar acompañado de un cambio de hábitos alimentarios y de actividad física. Cambiar los hábitos es una tarea que requiere tiempo y constancia. Nuestro cerebro aprende por repetición”, destaca la Licenciada.

¿Cómo podemos lograrlo? “Es posible mediante un Plan Alimentario adecuado a los gustos, hábitos, cultura, tiempo para cocinar e ingresos económicos del paciente. Estos son los factores que van a permitir que el proceso sea factible a largo plazo”.

Con respecto a las “dietas mágicas”, la profesional tiene una postura contundente. “Prometen grandes descensos en poco tiempo. Tal vez lo logran pero ¿Qué pasa con el paciente a los pocos meses? Recupera el peso perdido y aún más, afectando además su composición corporal con aumento de masa grasa y disminución de masa muscular”.

“En lo personal, considero que los planes alimentarios adaptados al paciente, lo ayudan a comprometerse con él mismo en el cambio de conductas alimentarias. Pero por sobre todo, a que se CONOZCA A SÍ MISMO. Esto implica, indagarse y preguntarse el “PARA QUÉ” de su conducta alimentaria”.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram: @bioneuronutricionista // Consultas presenciales y por zoom.

Para contacto: Daniela Solé - Lic en Nutrición (UBA) - MN: 1892 MP:462 // Diplomada en Bioneuroemoción (Enric Corbera Institute) // Docente de la Universidad Juan Agustín Maza // Mail: sole.daniela@yahoo.com.ar.