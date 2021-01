Las Pininas: accesorios originales, de calidad y a precios accesibles

Las Pininas es un proyecto que surgió en el 2008 de la mano de Norma Pini Delfino, diseñadora y emprendedora nacional, que buscaba ofrecer a sus clientes accesorios de calidad, originales y a precios accesibles para todos. Hoy desde CARAS conversamos con ella quien nos cuenta sobre la historia de la marca.

“Si bien el proyecto nació hace varios años, fue mutando y evolucionando. En el año 2008, se dio el punto de inflexión en donde tuve que trabajar full time en el emprendimiento porque había crecido más de lo esperado y ya era complicado tener dos trabajos muy diferentes”, destaca Norma. Según nos cuenta la diseñadora, el nombre de Las Pininas la acompañó de por vida ya que su abuelo la apodó “Pini” cuando nació y, en la actualidad, pocas personas conocen su nombre real.

¿Qué accesorios tienen a su disposición y a que público apuntan?

Las Pininas se dedica 100% a la producción de accesorios para la mujer en cuero vacuno. Entre ellos están las carteras, billeteras, mochilas, riñoneras, cinturones y otros.

En lo que respecta al público, no apuntamos a ser un producto premium sino más bien algo accesible a todos. El que sea accesible no significa que no sea de calidad, tratamos de tener excelentes terminaciones, cierres, herrajes, etc. De hecho nuestras costuras son comparables a la de cualquier marca importante del mercado, solo que cuestan mucho menos.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestra principal diferencia es nuestro diseño. Buscamos la originalidad en cada modelo, sin que deje de ser funcional, cómodo y vistoso. Quizás es una meta un tanto ambiciosa, pero trato de acercarme a esos ideales cuando diseño cada modelo. Otro punto importante para mí es la versatilidad, que puedas utilizarlo en diferentes ámbitos o distintos tipos de eventos.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Buscamos principalmente superar la satisfacción que genera la compra. Queremos que el cliente se sorprenda al ver el producto. Como muchas veces dicen “es mucho más linda que en la foto”. En el caso de los envíos solemos colocar regalos hechos por nosotros que no se venden. En definitiva, tratamos de devolver a cada consumidor la alegría que nos da su compra.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿qué inquietudes o pedidos les acercan?

En general sucede que los clientes de Las Pininas se hacen amigos de la marca y de nosotros. Es un poco nuestra forma de ser, que brindamos todo lo que está a nuestro alcance para dar el mejor servicio posible. En lo que respecta a la relación con los clientes, dejamos nuestra intención comercial de lado y nos brindamos como amigos.

Cuando un cliente nos hace una sugerencia la tomamos y vemos si es viable. Nuestra intención es mejorar cada día, por eso escuchamos todas las sugerencias u observaciones que nos hacen.

Muchas veces nos piden otro tipo de materiales o modelos que no hacemos, pero para nosotros es imposible abarcar todo y buscamos conservar nuestra línea de diseño.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La mayor satisfacción que tenemos es cuando un cliente se siente feliz con su compra. Muchas veces nos expresan a través nuestras redes la alegría que sienten con nuestros productos y eso es invaluable para nosotros.

Staff : Norma Pini Delfino: Diseñadora y alma mater de Las Pininas // Leandro Ruffo: Ventas especiales, administración y marketing.

Fotógrafo: @jp_palavecino_fotografia - Modelo: @natuferreyra

Datos de contactos: Instagram @laspininasbags - Facebook: Laspininasonline - Email: laspininasbags@gmail.com - Nuestra tienda: www.laspininas.com.ar - Showroom: Paunero 1969 San Miguel, Buenos Aires.