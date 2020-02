L'Atelier de Charlotte: carteras y zapatos personalizados

Carla Tonini partió de esa premisa para crear L’Atelier de Charlotte, dónde el concepto del "Estilo Propio" tiene un gran peso al momento de confeccionar una cartera o par de zapatos.

¿Porque L'Atelier de Charlotte solo confecciona carteras personalizadas?

Siempre estuve muy pendiente de los detalles desde el punto de vista estético, ligaba la prolijidad a la estética y ponderaba aquello que me parecía fino o elegante por sobre algo que quizás estaba de moda. La prolijidad y los detalles están ligados a la calidad. Soy muy obsesiva y exigente con esto.

El poder escuchar a cada mujer y entender que es lo que quieren es lo que me permite llevar el estilo de cada una de mis clientas a nuestros diseños, y en algunos casos, crear juntas cosas nuevas. Darle el espacio a la mujer para que al menos por un rato se convierta en diseñadora de aquello que quiere y aún no ha encontrado es una de las partes más gratificantes de mí trabajo, llevar SU ESTILO a mis diseños. Por todo esto es que solo hacemos carteras Personalizadas.

¿Qué opinan sus clientas de este nuevo "Método" para comprar sus carteras o zapatos?

Están fascinadas, aún no salgo de mi asombro ya que las mujeres somos todas en una gran medida "compradoras seriales" y el hecho de crear algo que no podemos tener en el mismo instante que elegimos tenerlo o bien que incluso podemos verlo, era un riesgo. Sin embargo, eso es lo que ellas valoran. El proceso de tomarse un rato para sí mismas y crear juntas eso que solo pueden imaginar ya que para ver el resultado hay que esperar el proceso. Y ellas ESPERAN! Es increíble.

Mí lectura es que entienden que está hecho para ellas desde el momento en que las escuchamosy salimos a buscar el cuero que ellas quieren, el color, la textura. No sé les vende algo que está en "Stock".

¿Cuál es la parte más gratificante de su trabajo?

Te diría que todo el proceso, ya que me permite conocerlas, pero si tuviera que elegir una parte del mismo te diría el resultado. El haber podido en gran medida conocer a varias de mis clientas al momento de entregar la cartera o par de zapatos y poder ver sus caras al abrir la caja no tiene precio, y a aquellas que por una cuestión geográfica no podemos verlas lo expresan a través de un WhatsApp o mensaje y eso es signo de la tarea cumplida.

Nuestros productos son toda una experiencia de principio a fin. Imagínate la ansiedad, que quieren que les mande fotos una vez terminadas. NUNCA lo hago, se perdería la magia del momento al verla físicamente. A Posteriori lo agradecen y valoran esto como toda una experiencia.

¿Qué visualiza a futuro?

Crecimiento, pero sin perder el concepto con el cual nació hace tan solo unos meses L'Atelier de Charlotte.

Conoce más en www.leatelierdecharlotte.com o en su perfil de Instagram.