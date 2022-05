Laura Posada: Estilo de Moda

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la moda?

Siempre me apasionó la moda. En mayo del 2018 yo vendía joyas de plata y el negocio estaba muy débil debido a la inestabilidad del dólar, lo que me empujó a buscar otro ingreso referido a algo que realmente me apasionara.

Amaba visitar las ferias de ropa usada y poder encontrar piezas que después mechaba en mis looks.

Haciendo limpieza de mi placard, me sorprendí cuando me encontré con más de 150 de prendas que tenía y que ya no las usaba. Creé una página de Instagram y las publiqué. Veía que familiares, amigas, y personas que no conocía me preguntaban, compraban, y cada vez era mayor la cantidad que interactuaban conmigo. A partir de ese momento me di cuenta que esto me gustaba y que podía desarrollarlo con más seriedad.

Inicié en un salón de fiestas con cuatro percheros en un espacio prestado y a los dos meses abrí mi primer local en Villa Allende en la Provincia de Córdoba. Antes del año abrí el segundo y en el 2021 tres sucursales más.

Actualmente tengo cuatro sucursales, una franquicia en la Capital de San Luis y una más por abrir también en Córdoba en julio de este año.

¿Qué ventajas tienen las franquicias y pertenecer a este rubro?

En el transcurso de este crecimiento analizamos que el modelo de negocio que diseñamos era rentable y decidimos documentar todo ese conocimiento en un modelo de franquicias que permitiera a otros amantes de la moda y la sustentabilidad replicarlo en cualquier localidad o ciudad, por lo que lo pudimos volcar por completo en manuales en donde le damos al Franquiciado un negocio armado de principio a fin, con la seguridad de facturación desde primer día de apertura y un recupero de inversión entre los 12 y 18 meses.

Es un negocio de crecimiento acelerado gracias a la aceptación del público, en donde lo que hacemos es recibir las prendas de la temporada corriente, seleccionándolas y poniéndolas a la venta.

La proveedora gana el 40% del precio publicado a la venta y es notificada mensualmente de sus comisiones.

Este mercado va a seguir creciendo y vamos a acostumbrarnos a vestirnos con ropa pre amada en buenas condiciones. El tema de la economía influye mucho en nuestros días, ya que actualmente es muy costoso vestirse y en nuestros locales las prendas cuentan un 20 % del precio en un Shopping, resultando nuestra opción muy apropiada.

Considero que los beneficios de la moda circular son varios, los más importantes son el hecho de poder reutilizar las prendas y colaborar con el medio ambiente.

¿Qué importancia le brindan a la contaminación ambiental?

La moda es el tercer industrial que contamina el ambiente y que utiliza más agua en la fabricación de las prendas. Esto ha ido generando un cambio en los consumidores.

Estamos muy conscientes de la gravedad de la contaminación ambiental siendo muestra empresa de Triple impacto, ya que brindamos un valor económico con la venta de las prendas para la proveedora, valor ambiental al evitar la contaminación en la fabricación de nuevas prendas y por último un valor social, ya que las prendas que no se venden son donadas a entidades benéficas.

Datos de contacto:

Instagram: @lauposadaestilo

Envíos a todo el país por medio de la Web: www.lauraposadaestilo.com

Franquicias: +54 9 11 3675-3421

PH: adrian_sant_fotografo