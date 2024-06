Leila Vidriales

CREDITO CARAS

Leila, ¿cómo fueron tus inicios realizando clases escolares?

En 2016 luego de finalizar mi ciclo secundario, mis compañeros del colegio a quienes ayudaba todos los años, decidieron darme un regalo. Es así como juntaban 50 pesos y me los daban al finalizar el día, luego de ayudarlos toda la tarde con sus materias que se llevaban. Después me recomendaron con amigos, y de un día para el otro terminé siendo la profesora particular del barrio. En paralelo estudiaba mi carrera de Licenciatura en Matemática.

Tuve alumnos viniendo de lejos y haciendo fila en la puerta de mi casa por mis clases.

En la pandemia decidí digitalizar el contenido. Empecé a filmar clases, a hacer contenido para redes sociales y es así como terminé armando una plataforma digital que tiene más de 10000 usuarios.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesora?

Tengo una plataforma de clases y cursos. Los alumnos buscan el tema o curso que necesitan y lo adquieren inmediatamente. Puede ser con consultas por WhatsApp o simplemente el material. No solamente es contenido filmado sino también resúmenes, ejercicios resueltos, y más. La idea es que vean el material las veces que sea necesario y puedan consultarme todo lo que necesiten por WhatsApp de lunes a viernes, sin necesidad de fijar un horario. También tengo material gratuito en mis redes, sobre todo TikTok que ya me falta poco para llegar a 1.5 millones de seguidores.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi objetivo es seguir perfeccionando el contenido, quizás sumar más profes y formarlos en esta metodología digital.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Soy muy transparente, me muestro tal cual soy hasta dando clases. Trato de utilizar un lenguaje divertido para que la materia no sea tediosa y que mis alumnos también puedan tener un consejo, o alguien con quien contar. También aprovecho la tecnología de una manera innovadora que no muchos conocen.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Nada. Aprendí que todo llega y las veces que me confundí que son varias, sirvieron para mejorar y estar en este lugar.



Datos de contacto:

Instagram laboral: apoyoescolar.rv

Instagram personal: leilavidriales

TikTok: leilavidriales

YouTube: LeilaProfe