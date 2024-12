Lic. Ana Faingerch: Un enfoque transformador en la psicología

CREDITO CARAS

• Ana, ¿qué te llevó a especializarte en constelaciones familiares y regresiones, y cómo ha influido esto en tu práctica como psicóloga?

Me condujo a este mundo una gran pasión por poder visualizar, desde otra perspectiva, las dinámicas que se presentan en las relaciones humanas. El comprender la historia familiar y la influencia de los patrones transgeneracionales en la vida de las personas fue lo que me atrapó. El poder ver espacialmente, en el caso de las constelaciones, o a través de imágenes, en el caso de las regresiones, cómo muchas de las problemáticas que traían los pacientes tenían raíces familiares tan profundas, me resultó fascinante. Además, observar cómo estas técnicas ayudaban a resolver esos conflictos, permitiendo explorar dimensiones que a veces no se abordaban en la terapia convencional, fue algo que me cautivó completamente. Esto me influyó y me sigue influyendo de manera notable en mi práctica como psicóloga cada día.

• ¿Podrías explicar brevemente en qué consisten las constelaciones familiares y cómo pueden beneficiar a las personas que asisten a tus sesiones?

Las constelaciones familiares son un método terapéutico desarrollado por Bert Hellinger. Se basan en la idea de que cada uno de nosotros forma parte de un sistema familiar, donde las experiencias, los conflictos no resueltos, las pérdidas y las dinámicas de generaciones pasadas pueden influir en nuestra vida actual. Las constelaciones permiten “sacar a la luz”, de manera espacial y representacional, estas dinámicas ocultas o inconscientes que pueden estar generando bloqueos, conflictos o patrones negativos en la persona. Este enfoque tiene aplicaciones significativas, no solo en conflictos personales y familiares, sino también en otros ámbitos organizacionales, como la salud, la educación y en todos los lugares donde estén implicados sistemas. El beneficio es extraordinario, ya que, a través de imágenes, el consultante puede entablar un diálogo con aquello que le genera conflicto, y muchas veces ni siquiera tenía idea de que existía. Al reconocer patrones inconscientes, el paciente puede entender la raíz de ciertos problemas y resolver bloqueos en diferentes áreas de su vida; liberarse de emociones y conflictos al descubrirlos e identificarlos; reconciliarse con su sistema familiar y, en última instancia, experimentar paz interior, bienestar emocional e intelectual, y una mejora en todas sus relaciones.

• ¿Cómo abordas la relación entre la psicología tradicional y las técnicas de constelaciones y regresiones en tu trabajo?

Mi foco está en el paciente y en lo que necesita. Las constelaciones y regresiones son métodos que utilizo para abordar determinados conflictos, pero no son para todo el mundo ni para todas las situaciones. Existen estructuras psíquicas que requieren otro tipo de abordaje. Son herramientas que, aunque cuestionadas por algunos colegas que critican la falta de evidencia científica, han demostrado ser eficaces en muchos casos. Es importante recordar que, por ejemplo, el psicoanálisis también carece de una gran cantidad de evidencia científica, y sin embargo, sigue siendo una práctica con excelentes resultados.

• ¿Qué consejos darías a quienes están considerando por primera vez la terapia de constelaciones familiares para resolver conflictos personales o familiares?

Les diría, en primer lugar, que busquen un lugar confiable para realizar la terapia. Luego, les recomendaría que, en su primera experiencia, no realicen su propia constelación, sino que asistan a un taller como participantes, simplemente para ver de qué se trata y sentir la experiencia. Ya solo estar presentes en un taller es un trabajo personal muy movilizante. Complementado con una buena terapia, los resultados pueden ser maravillosos.

• ¿Cuáles son tus expectativas y planes para el futuro en tu práctica y cómo ves la evolución de estas técnicas en el campo de la psicología?

Hay varios estudios científicos que abordan estas prácticas con resultados muy satisfactorios. Su gran repercusión ha sido, en gran medida, gracias al “boca a boca” por parte de quienes han experimentado estos excelentes resultados. Es posible que, con el tiempo, y debido a su eficacia en los tratamientos, se convierta en una práctica ampliamente utilizada por muchos profesionales de la salud mental, y que eventualmente sea enseñada en los ámbitos académicos. Para 2025, tengo varios proyectos en desarrollo. Estoy formando varios grupos terapéuticos para personas con diferentes problemáticas. En esos grupos utilizaré estas técnicas, y estarán abiertos al público en general. Algunas de las temáticas que abordaré incluyen pareja y familia, salud, nutrición, imagen corporal, conflictos con el peso, inconvenientes con el dinero, metas y proyectos, entre otros.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @espacios.psicologicos

WhatsApp: 1154054394

Facebook: Espacios Psicologicos