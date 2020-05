Lic. Camila Caruso: mejorando la calidad de vida a través de nuestros hábitos alimentarios

View this post on Instagram

¡Los numero cambian, los buenos hábitos quedan! La #salud no se mide en kilos, es mucho más que eso, son las veces que podes responder con un “muy bien” gigante, cuando te preguntan ¿Cómo te sentís? Cuidarte tiene que ver con comer mejor, moverte más, descansar lo suficiente, hidratarte, aceptarte más y disfrutar todos los días de algo especial 🙌🏼 Cambiar es parte de crecer y de aprender, por eso los números cambian a medida que vamos creciendo mientras que los buenos hábitos que aprendemos quedan para siempre ✨ Por eso les propongo atención #nutricional personalizada presencial y online para trabajar juntos en la busqueda de hábitos nutricionales más saludables que perduren.