Lic. Melisa Piercamilli

Ya no todo es como antes, donde elegías carrera, estudiabas y te recibías para ser lo que habías decidido por el resto de tu vida. Eras Médico, Arquitecto, Diseñador o Profesor. Te definías y seguías la línea en ascenso que te lleve lo más alto posible. En la actualidad nos cuesta más definirnos de una sola manera y es donde sale el término, multipotencial; somos un conjunto de muchas cosas y preferimos a veces explorar de forma horizontal las distintas áreas de una profesión, conectar con muchas más personas, tener varias profesiones, distintas variantes, definirnos de muchas y únicas maneras. Así es como descubrí también que siendo multipotencial puedo definirme como Psicóloga, la carrera que elegí de adolescente, emprendedora, la manera de trabajar que me encontró y atrapó de adulta. También soy mamá desde hace pocos meses y me encanta compartir el gran camino que hice para lograrlo. Y así tantos otros títulos, esposa, escritora como hobbie (hasta hoy), hija, amiga, podcaster en proceso y todos los días algo más.

Somos mucho, somos todo y no queremos conformarnos. Por eso desde la orientación vocacional tomo en cuenta la multipotencialidad de cada uno y los acompaño a elegir una carrera no como destino final, sino como el inicio, ese primer paso que te acerca más a descubrir quién eres y a poder arrancar el camino.

Creo en brindar un curso de orientación vocacional que realmente les sirva a los jóvenes que se lanzaran a un mundo laboral que cambia contantemente, un espacio donde se le ofrecen test de autoconocimiento para saber cuáles son sus habilidades mas desarrolladas, distintos tipos de inteligencias, áreas de mejora y conocer cual es su tipo de personalidad. Como segundo gran pilar es la información, sobre carreras, que criterios son importantes para elegir universidad, cómo manejarse en ese nuevo ámbito y la posibilidad de acceder a un curso de manejo del estrés universitario previo a que se convierta en un problema.

Me llevó años armar y mejorar mi forma de ofrecer este curso, hasta que estuve convencida de que les sirve no solo para encontrar carrera, sino en un nivel más amplio.

No puedo evitar cada vez que recibo un audio de alguno de los padres contentos o las fotos del primer día en la facultad de los que pasaron por este curso, darme una palmada en la espalda a mi misma sabiendo que se logró.

Les ofrezco algo a los jóvenes que mi generación no tuvo, y así es como dejo mi pequeña gran marca en el mundo

