Lic. Paula Positieri: desarrollo personal y de liderazgo

Paula Esther Positieri es Lic. En Administración y Coach ontológico. Ella desde su espacio PositivaMente impulsa el desarrollo personal, comercial, profesional y organizacional para que las personas alcancen éxito y plenitud, lideren sus vidas y logren vínculos sanos.

“Creo que el equilibrio emocional, la plenitud y la buena calidad vincular se logran mediante el autodescubrimiento y descubrimiento del potencial individual, sumado, al desarrollo de habilidades como: la comunicación asertiva y la gestión de emociones con la que la persona logra los cambios en su hacer, pensar y sentir”, comenta la especialista que, además, se destaca en sus labores de como Practitioner en Programación neurolingüística, Psicóloga Social y tiene certificación en Factores Humanos CRM, entre otras.

A su vez, Paula realiza trabajos empresariales y remarca la importancia de la convergencia entre las personas y las corporaciones. “En las empresas, la efectividad y la maximización de beneficios se logra mediante un trabajo conjunto, en el descubrimiento y desarrollo de las ventajas competitivas y de habilidades blandas. Por ese motivo, utilizo un enfoque interdisciplinario. Tanto las personas como las empresas que no se adapten al cambio, no se podrán abrir a las posibilidades en este devenir constante en el que vivimos, asi es como enferman y no avanzan. Me entreno para que, en ambos casos, esto no suceda”.

¿Cómo comenzaste en la profesión?

Comencé con PositivaMente Coaching y Liderazgo promediando mi carrera de Licenciada en Administración. Colaboré en un proyecto de extensión en la Universidad Nacional de Luján capacitando emprendedores. Siendo emprendedora y líder desde siempre, pude detectar la necesidad de entrenamiento en liderazgo y desarrollo personal. Entonces estudié Coaching ontológico, Programación neurolingüística, Psicología Social entre otras y me puse mi consultora.

¿Qué es el coaching y para que sirve?

El coaching es una disciplina que, por medio de conversaciones, escucha activa y preguntas poderosas permite a la persona realizar cambios profundos para abrirse posibilidades en cualquier ámbito de su vida. Y el desarrollo personal permite por medio de diferentes disciplinas y técnicas entrenar en capacidades blandas como la comunicación y la gestión de emociones.

¿Qué clase de servicios brindas? ¿Cuáles son las metodologías y modalidades (de enseñanza) con las que te desempeňas?

Mi servicio se basa fundamentalmente en el desarrollo de habilidades blandas como las comunicacionales, emocionales y del desarrollo del potencial individual para mejorar la calidad de vida, vincularse sanamente y liderar con éxito y plenitud. Tengo un método absolutamente flexible a la necesidad de cada persona basado en tres pilares básicos: Autodescubrimiento, liderazgo y entrenamiento mental. Las sesiones ahora son online, sino doy mis sesiones, capacitaciones o talleres en mi gabinete o in Factory.

Tengo dos tipos de consultantes. Quienes piden desarrollo y entrenamiento en liderazgo y comunicación a nivel profesional. Y quienes vienen a trabajar su desarrollo emocional, autodescubrimiento y comunicación para resolver conflictos personales o vinculares.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Me encanta poder escuchar de mis clientes lo que ellos no se escuchan de sí mismos. Considero que mi diferencial es la flexibilidad, adaptación y empatía.

Tengo muchísimos ejemplos de cambios profundos. Cuento un gran desafío que tuve con un joven profesional con cargo jerárquico. Sufría ataques de pánico que lo condicionaban laboralmente. Con el trabajo que realizamos, sin dejar su terapeuta, comenzó a detectar síntomas que indicaban la aparición del ataque. Pudo perderle el miedo y enfrentarlos mediante técnicas que entrenó en gabinete. Así logró gestionarlos efectivamente y mejorar su rendimiento y calidad de vida.

Sinceramente, se genera un gran vínculo con mis clientes dándole paso a la confianza. Saben que lo que se habla en sesión queda en sesión y que jamás habrá juicios de valor.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión? ¿Cuáles son las satisfacciones que obtenés?

Mi aprendizaje es enorme y permanente. Ellos me desafían a seguir capacitándome para dar lo mejor y me enseñaron que cada persona tiene su tiempo para darse cuenta y cambiar. Mi mayor satisfacción es sus cambios, a veces increíbles. Me gratifica inmensamente. En un futuro cercano abriré un Centro de desarrollo interdisciplinario junto a otros profesionales con mirada sistémica y compleja.

¿Cuáles son tus recomendaciones para esta cuarentena?

Para muchos, tanta convivencia es conflictiva. Sugiero detenerse a escuchar las emociones propias, ajenas y expresarlas antes de explotar. Ellas son indicadores efectivos para accionar y una conversación es una buena acción que permite despejar supuestos o rollos mentales.

Los mayores conflictos surgen por fallas en la comunicación y elevados mecanismos de defensa. Conversar para preguntar, pedir, ofrecer o llegar a acuerdos, permite bajar la incertidumbre y la ansiedad. Y finalmente, nunca culpar ni quejarse, mejor buscar soluciones conjuntamente o PositivaMente.

