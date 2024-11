Lic. Vanesa Videira: Las Claves para Afrontar la Maternidad sin perder la Autoestima

CREDITO CARAS

Desde tu experiencia como psicóloga, ¿cómo has visto que el rol de madre impacta en la autoestima de las mujeres?

En mi consultorio observo que la maternidad afecta la autoestima de las mujeres, principalmente debido a los mandatos sociales. Se espera que las madres recién paridas no muestren cambios en sus cuerpos, y se celebra a quienes “recuperan” su figura rápidamente. También se espera que no se angustien, que retomen pronto su vida laboral y que mantengan el control de sus emociones. Muchas maternan solas y son juzgadas por sus acciones y omisiones, lo que genera sentimientos de culpa e inseguridad.

Además de los cambios hormonales, el mundo entero de las mujeres evoluciona luego de la maternidad. ¿Cómo no sentirse abrumadas con tantas expectativas imposibles?

Es fundamental comprender que no tienen que cumplir con la expectativa de ser mujeres todopoderosas, ya que esto las conducirá inevitablemente a la frustración. Mantener a raya la presión externa, evitar la culpa y dejar de compararse con otras madres puede ser de gran ayuda.

La carga mental, que incluye desde gestionar turnos médicos hasta coordinar las actividades de los hijos, recae principalmente en ellas. Esta carga no afecta de la misma manera a los hombres. Las madres realizan muchas tareas que no son reconocidas y que se naturalizan desde el amor, pero no deben ser romantizadas. A diario enfrentan abusos externos y autoabusos, incluso cuando su cuerpo les pide parar. Es importante que se reconozcan como suficientes e imperfectas, validando todo lo que están logrando.

¿Qué estrategias específicas ofreces a las madres para equilibrar el autocuidado y las responsabilidades familiares sin sentirse culpables?

Para afrontar la realidad sin agotar la energía vital, es importante establecer prioridades diarias y aprender a delegar. Contar con el apoyo de una red de mujeres —amigas, mamás o abuelas— puede ser de gran ayuda. Es fundamental agendar momentos de pausa y salir de casa, encontrando actividades que les generen placer y desconexión.

La maternidad puede ser intensa y demandante, por lo que es esencial no perderse a sí mismas. Es necesario desarrollar el amor propio, ya que es imposible cuidar de otros si se descuidan. El desafío es integrar este nuevo rol, descubriendo otras capacidades y aceptarlo como un potenciador de ellas mismas.

Recuperar el disfrute con los hijos, bajar las expectativas irreales y conectarse con ellos de una forma más creativa, flexible y amorosa también es clave. Lo están haciendo bien.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @licvanesavideira

WhatsApp: 1123245486