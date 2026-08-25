Lorenza Cerámica: el nuevo encanto del diseño del autor

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Gladys, ¿cómo nació Lorenza Cerámica y qué te impulsó a crear la marca?

Inicié este camino fascinado por la versatilidad de la arcilla y la posibilidad de crear objetos que combinen funcionalidad y diseño. Lo que comenzó como un proyecto artesanal fue cobrando fuerza gracias a la capacitación continua y a la búsqueda constante de una identidad visual propia. Hoy, ver a Lorenza Cerámica consolidada y presente en tantos hogares y espacios es el reflejo de años de trabajo constante, minuciosidad en el detalle y, sobre todo, un profundo amor por el oficio.



¿Por qué elegiste el nombre Lorenza?

Lorenza nace de una historia de afecto y gratitud, es un homenaje directo a mi abuelo materno Lorenzo, el hombre que me inculcó la honestidad, el compromiso y el valor del esfuerzo constante.

¿Cuál considerás que es el sello distintivo de Lorenza Cerámica?

Nuestro diferencial radica en la intención y el propósito detrás de cada creación. Nos alejamos por completo de las producciones masivas en serie para enfocarnos en la excelencia artesanal, el cuidado minucioso de cada detalle y la selección de insumos de primera calidad.

No hacemos solo objetos: cada pieza que sale del taller lleva consigo una historia de amor, dedicación, diseño propio y pasión por el oficio.

¿Cuáles son los próximos pasos y proyecciones para Lorenza Cerámica?

Mi mirada hacia el futuro está puesta en consolidar a Lorenza Cerámica como un referente de diseño artesanal, demostrando que el arte puede conectar de forma profunda y estética con la vida cotidiana. Para lograrlo, nuestro objetivo principal es expandir la producción de nuestras colecciones exclusivas. Me visualizo liderando este proyecto en una evolución constante, expandiendo horizontes comerciales pero sin perder jamás la esencia única y cuidada que nos define desde el primer día.

¿Cuáles son los canales de venta actuales?

Nuestro foco principal es el canal mayorista. Actualmente estamos diseñando nuestra tienda online para expandir el alcance y permitir que el público minorista también pueda acceder a nuestros

¿Cuáles son las líneas de productos que desarrollan? Trabajamos tres líneas: Vajilla, Deco y Jardín.

Para finalizar: si volvieras a empezar, ¿hay algo que harías de manera diferente?

Sin duda, aceleraría la transformación digital desde el día uno. Habría invertido mucho antes en herramientas tecnológicas y procesos digitales que nos hubieran permitido conectar de forma más ágil y directa con nuestro público.

Lorenza Cerámica

IG: Lorenza Cerámica

Whatssap: 3463-645301

Mail: [email protected]