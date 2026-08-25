Mariana Viramonte: psicología clínica y herramientas para la vida cotidiana

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Una formación clínica marcada por la experiencia

El recorrido profesional de Mariana comenzó con una formación fuertemente orientada a la Psicología Clínica. Uno de los momentos fundamentales de su trayectoria fue la realización de la Residencia en Psicología Clínica en Sanatorio Morra, una experiencia intensiva que incluyó rotaciones por servicios agudos y crónicos, guardia, consultorio externo, hospital de día y casa de medio camino.

Luego continuó como psicóloga de planta en la institución y, más adelante, se incorporó a un equipo especializado en Terapia Dialéctico Conductual (DBT). Allí comenzó a trabajar especialmente con pacientes con desregulación emocional y conductas de riesgo.

Estas experiencias fortalecieron su formación clínica y le brindaron herramientas para el trabajo en equipo, la intervención en situaciones de crisis y el abordaje de problemáticas complejas, desde una perspectiva interdisciplinaria y humana.

Una terapia con herramientas para la vida cotidiana

Su diferencial está en integrar una sólida formación clínica con un abordaje práctico y centrado en la persona. La propuesta busca que la terapia no sea únicamente un espacio para comprender lo que sucede, sino también para incorporar herramientas concretas que puedan aplicarse en la vida cotidiana.

La empatía, la responsabilidad profesional, el respeto por la singularidad y una escucha sin juicios son algunos de los valores que atraviesan su trabajo, con el objetivo de acompañar procesos que favorezcan cambios reales y sostenibles.

Salud mental: prevención, crecimiento y nuevas oportunidades

Uno de los grandes desafíos actuales está relacionado con una sociedad atravesada por la inmediatez, donde muchas veces se buscan respuestas rápidas y existe una menor tolerancia a la frustración.

En este contexto, considera fundamental transmitir que pedir ayuda no debería limitarse a los momentos de crisis. El acompañamiento psicológico también puede formar parte de un abordaje preventivo y de procesos de crecimiento personal.

A su vez, destaca como una oportunidad la mayor apertura para hablar de salud mental y el crecimiento de la psicoeducación en medios y redes. Para que esta comunicación sea verdaderamente útil, considera necesario acercar herramientas psicológicas de manera clara, responsable y cuidadosa.

Una mirada que también contempla el mundo artístico

Entre sus objetivos se encuentra continuar consolidando su práctica clínica en el ámbito privado y desarrollar un área de especialización enfocada en el acompañamiento psicológico de artistas.

Además de ser psicóloga, Mariana es artista y estudia teatro musical, por lo que conoce de cerca algunos de los desafíos que atraviesan quienes se desarrollan en este ámbito: la exposición, el rechazo, la incertidumbre y la frustración.

Desde ese cruce entre la formación clínica y su propia experiencia en el arte, busca brindar herramientas que permitan cuidar la salud mental sin dejar de lado la pasión y la creatividad.



Celular: 351 251 1864

Instagram: @psi.marianaviramonte

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