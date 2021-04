“Los bienes raíces representan la rama con mayores opciones y posibilidades para ganar buen dinero”

Nacida y educada en nuestro país, habiendo estudiado leyes, Miriam Poggio llegó a los Estados Unidos en el 2001, con su hijo de 6 meses y obtuvo su licencia en Bienes Raíces. Con el paso del tiempo, la profesional se ha destacado por su amplio conocimiento y experiencia en el mercado inmobiliario, brindando un servicio de primer nivel a sus clientes.

“Mi experiencia de vida en los Estados Unidos y América Latina me han convertido en una persona multifacética. Mi sólida experiencia corporativa me moldeó para ser una solucionadora de problemas, con un gran ingenio, y en una buena negociadora con un fuerte sentido de compromiso. Supe aplicar todas esas cualidades al mundo inmobiliario donde emparejar vendedores y compradores es siempre un reto”, destaca Miriam.

En estos 20 años, la profesional de los bienes raíces se ha especializado en el manejo de fondos de inversiones, siendo una broker asociada a la firma ONE Sotheby’s International Realty (ONE SIR), una filial de Sotheby’s International Realty, firma de corretaje de lujo líder en la costa este de Florida, respaldada por una red global que abarca 23.000 asociados en 70 países y territorios.

“Actualmente, ONE SIR es reconocida como una de las diez filiales de Sotheby’s International Realty con mayor producción en todo el mundo, produciendo un volumen de ventas anual de más de $ 3 mil millones”, afirma Poggio.

¿Cómo te vinculás con Argentina?

Nunca he dejado atrás el lugar de donde vengo, y la mejor manera de seguir conectada, además de la familia, es a través de mis clientes, quienes en una gran mayoría son argentinos.

¿Cómo está el mercado de bienes raíces en Miami?

Desde junio de 2020, el mercado se ha desempeñado a niveles que nunca habíamos visto. Ha habido un ‘restablecimiento’ en los precios de más del 75% en algunos submercados, específicamente con viviendas unifamiliares. Los compradores tienen principalmente entre 40 y 60 años, en su mayoría fondos de inversiones, capital privado y personas financieras que tienen efectivo en la mano. Pero ahora también estamos viendo un movimiento tecnológico cómo nunca habíamos visto y todo está creciendo como una bola de nieve. Si algo está en el mercado en este momento y no se vende, es porque es demasiado caro.

¿La pandemia afectó el rubro o generó nuevas propuestas?

Increíblemente no, al contrario. Los agentes inmobiliarios nunca hemos estado tan ocupados. Históricamente, las bajas tasas de interés y el desespero por el encierro han impulsado la demanda. Cuando comenzó la pandemia, no estaba claro qué tipo de impacto tendría en el mercado. Sin embargo, actualmente el mercado inmobiliario está prosperando más de lo que se esperaba. Desde que llegó el COVID, los posibles compradores se dieron cuenta de que no necesitan ir a las oficinas para trabajar, pueden hacerlo desde casa.

Los agentes inmobiliarios ahora vemos a esos compradores buscando más casas de la que necesitan. Aquellos que buscaban casas de cuatro dormitorios quieren casas con sala de estar o un quinto dormitorio que puedan convertir en una oficina. Aunque la pandemia ha tenido muchos impactos negativos en una serie de industrias, el sector inmobiliario es uno de los que se ha beneficiado Ahora mismo, tanto compradores como vendedores pueden aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario. Las tasas de interés siguen siendo bajas y la competencia para comprar es alta.

¿Cuál considerás que es tu diferencial en el mercado?

Soy consciente que el inversionista extranjero, por ejemplo, el argentino, no sólo busca comprar una propiedad, busca tranquilidad, confianza y servicio completo. En una palabra “todo resuelto”. Tengo un gran equipo de trabajo, divididos en varios departamentos fundamentales en torno al negocio inmobiliario: la administración de la propiedad, cobro de rentas, mantenimiento, reparaciones, renovación de propiedades, decoración, diseño de interiores, etc. Después de ganarme la confianza y el respeto de mis clientes, he recurrido a mi red internacional sólida y diversa, donde comencé a dirigir mi negocio a nivel global, atendiendo clientes en Argentina, Uruguay y España.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Mi trabajo me ha permitido criar a mi hijo y darle una excelente educación. Administro mi tiempo y puedo ser mamá y profesional a la vez. Hoy mi hijo tiene 20 años, estudia economía, obtuvo su licencia de Bienes Raíces a la edad de 18 años y hoy se ha convertido en mi socio en la vida y en los negocios.

Datos para saber más : One Sotheby’s InternaKonal Realty ® - Global Real Estate Advisor, 119 Washington Ave, Miami Beach, Florida // Celular: 1 786-356-2610 - email: one.miriam@icloud.com // www.miriampoggiorealtor.com - www.miriampoggiodesign.com // YouTube: Miriam Poggio’s Team - Instagram @miriampoggio

