¡Los mejores zapatos para tus looks navideños!

La Navidad es una época para disfrutar en casa con la familia y los amigos, mirando esas maravillosas películas de Disney y cocinando esos sabores únicos de diciembre, pero también son fechas en las que pasamos bastante tiempo fuera. Entre cenas con amigos, despedidas de año del trabajo, reuniones con colegas, cena de noche buena, almuerzo de navidad, cena de noche vieja y la alegría de dar la bienvenida al año que comienza.

Pasamos muchísimo tiempo pensando en las combinaciones más perfectas y cómodas para cada momento, cada ocasión se merece su propio outfit, por eso lo primero que hemos hecho desde AMORA es crear un periodo de rebajas navideñas, reales, para que entres en el mood navideño y repongas ese arsenal de zapatos que todas tenemos en nuestro armario. Porque sabemos que nunca son suficientes y van desde los más clásicos y atemporales a esos coloridos que solo usamos en alguna ocasión especial.

Por supuesto, no nos olvidamos de los zapatos de fiesta para salir la noche buena, en Fin de Año y la noche de Reyes. Para estos súper looks este año hemos optado por recomendarte diferentes tipos de zapatos de nuestra colección, que además podrás pedirnos que confeccionemos tus elegidos en cueros y colores de tu elección a través de nuestro correo [email protected].

Los colores más elegidos son el negro, plata y el dorado, pero el amarillo también es otro color tendencia para los vestidos y conjuntos de fiesta estas Navidades. Un buen vestido no es nada sin un par de zapatos de infarto que atraigan todas las miradas. Sandalias de tacón, stilettos, botinetas, mocasines... Hemos recopilado los zapatos de fiesta que son tendencia esta temporada y que van a combinar con todos tus looks estas Navidades. ¿Todavía no tenés claro con qué poner ese vestido lencero? Una buena botineta quizás sea la respuesta. ¿Quieres que tus pies llamen la atención de todos? Entonces cálzate unos zapatos de diseño de edición limitada, tus amigas no te perderán la pista cuando vayas al baño (o a hacer la ronda de reconocimiento por toda la discoteca buscando a tu 'crush'). Elegí tu par y convertirte en la reina de la fiesta.