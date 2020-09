Lucas Ferz: astrología y cine

En el día de hoy conversamos con Lucas Ferz, creador de un espacio que busca integrar disciplinas como el cine y la astrología, en busca de entrenar y expandir las miradas de sus practicantes. “El taller surgió de una necesidad personal, al ser actor siempre me intereso mucho analizar el cine como así también las escenas dentro de una clase de teatro. A su vez, la astrología me dio algo más, me permitió indagar yendo un poco más allá de las meras escenas de ficción, más allá de los personajes y tramas dentro de la historia, me permitió ver que los artistas involucrados dentro de una obra son engranajes de una maquinaria más grande y misteriosa que pide de ellos lo que luego vemos resuelto en un film”, destaca Lucas.

¿De qué trata este taller de Astrología y Cine?

En este taller online de “Astrología y Cine”, nuestra tarea, en primer lugar, es disfrutar del cine en una comunidad de pares, investigando los símbolos que habitan dentro de las películas a través del lenguaje de la astrología, observando características de los personajes, la historia y el elenco mismo que participe dentro del film, acotando cada uno lo que quiera compartir desde su mirada.

¿A qué publico apunta?

La propuesta es abierta a todo público para lo cual no necesitan conocimientos previos ya que todo será explicado e indagado en clase. También es verdad que se inscriben muchas personas ya formadas en astrología porque saben que esto enriquecerá y entrenará su mirada. Analizamos una película por encuentro siendo esta elegida por todos.

¿Cuál es su principal interés?

Mi principal interés está puesto en transmitir la importancia que tiene la astrología en la actuación y como estas disciplinas de estudio están intrínsicamente unidas entre sí.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

Acercar la astrología desde el terreno puro de la actuación, con sus códigos, es por esto que este taller online de “Astrología y Cine” es un derivado de un proyecto mayor hilvanado en un laboratorio actoral, donde, a través de clases presenciales de actuación, aprendemos e investigamos astrología directamente desde la escena actoral, trabajando con la carta natal de cada uno de los alumnos en escena de manera progresiva y sostenida en el tiempo.

En las clases presenciales también utilizamos otras herramientas, como la comunicación no verbal aplicada a la actuación y el uso de máscaras teatrales. El laboratorio actoral está ubicado en el espacio Borges 1975, Palermo, Buenos Aires.

Datos de contacto: Info@lucasferz.com - www.lucasferz.com - IG: Lucas_Ferz - FB: Lucasferz.clases.