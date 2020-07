Lucia Holmberg: creadora de Lucia Holmberg paisajismo

¿Que te llevo a emprender?

Siempre tuve pasión por la naturaleza, recuerdo que desde chica me gustaba ir al vivero con mama y elegir las plantas que después cuidaba. Me gustaba ver como crecían e iban evolucionando con el tiempo. Cuando termine el secundario, no se me ocurrió estudiar paisajismo y me incline por administración Hotelera. Al tiempo volví a vivir en una casa con jardín, y redescubrí mi pasión. Por eso, empecé a estudiar jardinería en un vivero en Escobar con profesores de la universidad de Buenos Aires. Diseñe mi jardín de cero y dediqué mucho de mi tiempo a su cuidado viéndolo crecer a medida que también crecían mis hijos.

Vecinos y amigos comenzaron a pedirme que les armara y cuidara los suyos. Los clientes se fueron multiplicando, lo que me llevo a armar una empresa de mantenimiento de jardines en la zona de Benavidez y Nordelta. Durante mis 10 años en mantenimientos, aprendí muchísimo de suelos, comportamiento de las plantas, crecimiento de las mismas y manejos. Esta experiencia es diferencial al momento de diseñar, sabiendo que puede funcionar mejor en cada proyecto.

En 2006 decidí estudiar paisajismo en la escuela de John Brookes School of Garden Design, Pampa Infinita. Este me dio las herramientas de diseño que me faltaban y me llevo a transformar mi hobby y pasión en una profesión, profesión que sigo disfrutando todos los días.

¿Que diferencia aporta la mujer a la hora de liderar?

En este rubro, la mujer aporta un rol más integral. Creo que nos enfocamos en lo estético y los detalles sin perder la parte práctica, la sustentabilidad y la paz que nos puede transmitir un jardín. Igualmente creo que hay muchos hombres que se destacan en esta profesión.

¿Cuál es tu mayor caso de éxito?

El año pasado me llamaron de Madrid, España para diseñar un parque de 3000 mts2. El cliente vio publicaciones de mi trabajo y me contacto a través de mi página web, fue algo súper enriquecedor! Viaje en Junio del 2019 para allá a presentar el proyecto. El diseño fue realizado a distancia, utilizando diferentes herramientas, lo cual presentó un nuevo desafío, y requirió de mayor investigación.

Al momento el jardín está en proceso de construcción, y lamentablemente, por el contexto mundial, no pude viajar a supervisar la obra. De todas formas, nos mantenemos en contacto permanente con el cliente.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

La comunicación es fundamental. El paisajismo en la Argentina, salvo casos aislados, no estaba incorporado como algo importante. De ahí que es esencial comunicar nuestros trabajos para mostrar a la gente lo que un paisajista puede aportar al momento de planificar su casa, el valor agregado que uno le da.

Contacto : Mail: luciahomberg@lhpaisajismo.com.

Conoce más en www.lhpaisajismo.com o en su perfil de Instagram.