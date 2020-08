Lucila Melman: actriz y productora

¿Qué la llevó a elegir está profesión?

La pasión. Desde que tengo uso de razón mi pasión es actuar, bailar y cantar. Hasta que decidí darle forma a ese sentimiento y empecé a capacitarme para tener más herramientas y darle un marco teórico a lo que me gusta hacer con naturalidad. Y también por la enorme capacidad de transmitir un mensaje a un público masivo.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

En estos últimos años gracias a la lucha colectiva e individual de cada una de nosotras se abrieron muchas puertas que antes se nos cerraban, y hoy no es tan difícil ver a una mujer liderando un proyecto como guionista o productora. Pero yo estoy en el ámbito del cine desde muy chica y fueron etapas donde a la mujer se la podía llegar a subestimar a la hora de evaluar su talento y, sumado a la edad con la que me empecé a involucrar en el mundo de la actuación, la competencia partía de una desigualdad implícita.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Tuve la oportunidad de capacitarme con reconocidos directores y productores que me aportaron herramientas para poder transmitir sólidamente mis ideas en un guion. Lamentablemente, los casos de mayor éxito se podrían atribuir a ideas que no pude hacerlas propias. Desconocía como se manejaban en el ambiente y una peca de inocente. Luego ves tus ideas plasmadas en algunos éxitos de TV de Prime Time, y es una sensación extraña. Lo reconoces como propio, pero se le atribuye a otra persona. Y hablamos de conceptos novedosos como la educación en ficciones de TV que no se veían en nuestro país.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Creo mucho en la resiliencia. Quizás un poco hablando de la pregunta anterior. Darme cuenta de que si no patentás ni defendés tus ideas y proyectos, nadie lo va a hacer. Y la angustia que eso genera te moviliza a profesionalizarte y darle un marco legal y comunicativo a tus ideas.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Mucho. ¿Hace ruido el árbol que cae cuando no hay nadie para escucharlo? Desde conocer culturalmente a las distintas comunidades para entender y formular mejor las tramas de los guiones, hasta dar a conocer lo que una hace. Y en ese último punto, quería contar que a partir de agosto voy a publicar contenido exclusivo con novedades y curiosidades de las mejores películas y series de Netflix y Amazon Prime. Así que los invito a que me sigan en Instagram si son cinéfilos como yo, para que no se pierdan de nada.

