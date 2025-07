De Pampita y Wanda Nara a Charlotte Caniggia: el accesorio de moda que obsesionan a las famosas argentinas

Tanto Pampita como Wanda Nara y Charlotte Caniggia son consideradas referentes de la moda, el estilo y las tendencias que arrasan a nivel mundial. Siempre actualizadas y con los estilos fashionistas de último momento, no es de sorprender que compartan su obsesión por el lujoso accesorio que ya se les ha visto a famosas como Dua Lipa, Rihanna, Bella Hadid y Rosalía. Estamos hablando de los muñecos Labubu.

De Pampita y Wanda Nara a Charlotte Caniggia: el lujoso accesorio que obsesionan a las famosas argentinas

Cuando se trata de vanguardia, Pampita, Wanda y Charlotte saben cómo lucirse e imponer su impronta. Esta vez, las celebrities demostraron que coinciden su gusto por un singular objeto que suelen llevar colgando en sus carteras o valijas: los peculiares muñecos Labubu.

Labubu de Charlotte

Estos objetos coleccionables se caracterizan por tener una estética que combina lo raro con lo encantador, se trata de “monstruos lindos”, que buscan generar ternura con su fealdad. Se caracterizan por ser de colores pasteles, peludos, con pequeñas orejas puntiagudas y expresiones pícaras. Y es precisamente en toda esa combinación de colores, gestos y formas en donde radica su principal atractivo.

Labubu de Wanda

La fiebre Labubu comenzó en el 2024 y desde entonces solo ha ido en subida. Estos muñecos no solo marcan una moda, sino que son un símbolo de estatus social y económico. Son coleccionables, algunos son parte de ediciones limitadas, y los hay incluso exclusivos, generando más deseo por abrir esos diseños “secretos” que nadie más en el mundo tiene.

Labubu de Pampita

Actualmente se los considera accesorios de lujo, y las famosas suelen llevarlos colgados en carteras de marcas exclusivas como Hermès o Prada, ya que mostrarlos significa que se es parte de una tendencia global exclusiva. Los precios varían en relación a las ediciones y pueden ir desde los $30 USD hasta los $1.000 USD.

Así, lo que comenzó como un objeto de culto entre coleccionistas, se transformó en un verdadero símbolo de sofisticación. Pampita, Wanda Nara y Charlotte Cannigia no solo marcan tendencia con sus looks, sino que también con cada detalle que eligen, incluso con estos pequeños muñecos que hoy se convirtieron en íconos de moda. Los Labubu no son solo un accesorio: son una declaración de estilo, de pertenencia y de estar, una vez más, un paso adelante en el universo fashionista.

J.O