LupeKids: vistiendo a los niños con comodidad y diseño

Vanesa Quiroz (36) es la fundadora de Lupe Kids, una marca especializada en prendas para los más pequeños con diseños únicos y de calidad. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta cómo surgió este emprendimiento y como es el día a día en su espacio.

“Trabajé hasta marzo de 2020 como administrativa. Con el comienzo de la pandemia, me quedé sin trabajo y ahí empecé a replantearme que hacer y cómo tratar de reinventarme. Así fue como surgió LupeKids, un nombre que surgió de la combinación de las primeras silabas de los nombres de mis hijos: LUZ y PEDRO”, destaca la emprendedora.

¿Qué productos tiene a disposición?

Nos dedicamos a la línea de bebe: desde recién nacido hasta 24 meses. Tenemos bodys, ajuares, buzos, joggings, leggins, ropa de lana (sweaters, cardigan, gorros), entre muchos otros diseños.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Tratamos de brindarle una atención totalmente personalizada a cada persona que nos contacta, respondiendo todas sus inquietudes: desde talles, colores y formas de envío. También buscamos orientar a los emprendedores que están empezando sus propios proyectos.

¿Cómo nació tu interés por la ropa de bebe?

Como mama de 2 hijos, me he encontrado varias veces con diseños que no eran de mi agrado, seguramente como les pasa a muchas mamas. Con mi emprendimiento busqué ofrecer diseños agradables y lindos, sin dejar de lado lo clásico.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Detrás de cada pedido, hay mucho trabajo. Nos enfocamos prioritariamente en la confección, como así también, en los últimos detalles del armado del pedido y el despacho de ellos.

Por esta razón, disfrutamos cuando recibimos los mensajes de los clientes. Cuando nos dicen que les encantan nuestros productos, sin dudas que eso nos llena de orgullo y satisfacción porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Nuestra intención es crecer a paso firme día a día, y poder llegar a que cada bebe luzca una prenda LupeKids. Del mismo modo queremos apoyar a revendedores que persiguen el mismo sueño que nosotros.

Datos de contacto: Mail: [email protected] - Vendedoras: Paloma: 1144399699 - Martina: 1166486059 - Vanesa: 1133178371 - IG: @_lupekids - FB: Lupe Kids.

Mirá el video de LupeKids: