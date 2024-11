LUUPE MIRAGLIA en PALACIO PAZ

CREDITO CARAS

Ayelén, ¿estuviste en Palacio Paz?

Sí, tuve la suerte de conocer en Silkey a Ale Suárez que me invitó a llevar mi marca al desfile organizado por Blaquier Company en Palacio Paz.

¿Contamos cómo fue esa experiencia?

Es un Palacio que amo, ya había ido varias veces a ver obras líricas, me enamore de ese lugar, y cuando me llega la propuesta no lo dude, vivir de adentro, lo que es el backstage es una de las mejores partes de un desfile, y luego lo completa la realización del mismo y cuando sale todo increíble, ver los resultados da satisfacción de un trabajo bien hecho.

¿Qué presentaste en esta Colección?

En esta oportunidad agregué corset y portaligas, hice participe a colores como el plata y dorado, aparte de la base negra que siempre es un clásico de Luupe, microtul con bordados de rosas, amolde la colección al contexto de ese maravilloso lugar. Una colección sofisticada, refinada, delicada, con mucha sensualidad, confort y elegancia.

¿Cómo puede hacer la gente para comprar tus productos?

Escríbanme al Instagram @luupemiraglia, ahí les brindo atención personalizada, vemos tema medidas, colores, telas, y sino pueden comprar directo por la tienda online luupemiraglia.empretienda.com.ar , recuerden que no me manejo por stock, confecciono por pedido, una vez realizado el pedido demoro de 5 a 10 días hábiles según demanda en confeccionar, y luego envío por correo o pueden retirar por Almagro.

Instagram: @luupemiraglia

Cel: 11 37614988

Mail: [email protected]