"Madre e Hija Revolucionan la Moda con Onix: Diseños que Visten Identidades"

CREDITO CARAS

¿Cómo describirían su emprendimiento en una frase?

"Nuestro emprendimiento es el reflejo de nuestras pasiones combinadas: el arte y la moda, plasmados en prendas que hacen sentir únicas a las personas que las llevan. Es nuestra forma de compartir lo que amamos con el mundo."

¿Cómo visualizan el crecimiento de Onix en los próximos años?

Queremos ser una marca conocida por la originalidad y calidad de nuestros productos. En el futuro, nos gustaría que Onix no solo sea una tienda, sino una experiencia. Que cada prenda cuente una historia, la historia de quien la usa, por eso queremos seguir ampliando nuestra oferta de productos, siempre manteniendo nuestro sello de exclusividad y artesanía. Además, buscamos mejorar constantemente la experiencia de compra, facilitando el proceso y expandiéndonos a nuevos mercados. La idea es que, con el tiempo, Onix se convierta en una referencia de moda artesanal.

¿Qué productos pueden encontrar los clientes en la tienda virtual?

En Onix ofrecemos ropa artesanal intervenida con detalles que transforman cada prenda en una pieza de arte. Además, tenemos una selección de accesorios como sombreros, boinas, corbatas, corsés y bijouterie, todos diseñados para elevar cualquier look. Cada producto tiene una atención especial a los detalles. Una característica que nos distingue, es que cada prenda es única, no hay dos iguales. Esto asegura que nuestros clientes siempre tendrán algo exclusivo, tan único como ellos mismos. Nos gusta pensar que estamos vistiendo identidades, no solo cuerpos.

Onix no solo es una tienda virtual, es una propuesta artística que celebra la individualidad. Si buscas prendas únicas y exclusivas, Onix te espera con un catálogo lleno de creatividad y detalles.

Instagram: @onix.arg

Tel: 342-5367677

Tienda online: onix80.mitiendanuba.com

Mail: ó[email protected]